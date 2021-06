Damián Alcázar y Regina Orozco piden voto masivo por Morena este 6 de junio

México.- Damián Alcázar y Regina Orozco llamaron a los mexicanos a votar masivamente por Morena en las elecciones del próximo 6 de junio, ya que aseguran que sólo de esta manera el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será una realidad.

En un video compartido en redes sociales, el actor y la soprano enviaron un mensaje a sus seguidores destacando los logros del gobierno de AMLO, en contraste con las tragedias y fallas de los gobiernos del PRI y el PAN, por lo que pidieron "voto masivo por Morena".

"Tu odio hacia AMLO está basado en mentiras, en miedos, en cosas que jamás pasaron ni pasarán, mi desprecio hacia el PRIAN está fundado en tragedias, en hechos reales que sí pasaron y que no quiero que vuelvan a pasar en mi país, por favor nunca más votes por esa gente. Voto masivo por Morena", mencionaron Alcázar y Orozco leyendo un comentario.

Leer más: ¡Estos celos me hacen daños...! Michel Kuri prohíbe a Lucero gira con su ex esposo Manuel Mijares

En otro video, Regina Orozco le pregunta a Damián Alcázar: ¿es cierto que te dicen chairo? Como llaman los derechistas a las personas de izquierda y/o simpatizantes de AMLO. A lo que el protagonista de "La Ley de Herodes" responde recordando las devaluaciones que ha sufrido el peso desde el gobierno de Salinas de Gortari.

"Chairo no, lo que le sigue. Te voy a explicar por qué: Salinas de Gortari, el peso se devalúa 400%; Zedillo, 170%; Fox, 16%; Calderón, 24%; Peña Nieto, menos, 50%; Andrés Manuel, 0%", expone el actor..

En contraste, Alcázar y Orozco enumeran las acciones que ha impulsado AMLO en su gobierno, como la no contratación de deuda, la compra de la refinería Deer Park en Texas, la construcción de Dos Bocas y la modernización del resto de plantas en el país para alcanzar la autosuficiencia en combustibles.

Compró una refinería, está construyendo otra, está rehabilitando otras dos para que ya no compremos gasolina al extranjero. ¿Sabes qué hizo Calderón con la mitad de ese dinero? Una barda", dijo Damián.

El actor de "El Infierno" también resaltó la construcción del Tren Maya, el aumento del salario mínimo a los trabajadores, y luego le preguntó a Regina qué opina de las mujeres en este gobierno.

"Hermanas, amigas, miren ya parece que en gobiernos anteriores nos hubieran dejado manifestarnos y exigir. Como en Atenco: violaciones censuradas, un patriarcado horrible", menciono la cantante.

A este respecto ambos recordaron al gran cantidad de mujeres que integran el gabinete de AMLO: como la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo, María Luisa Alcalde; de Cultura, Alejandra Frausto; de Energía, Rocío Nahle, y la de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Falta, falta. Piensa por quién vas a votar. No veas noticieros vendidos que causan miedo. Todo por Morena. Voto masivo, si no no se va a poder, apenas estamos empezando, y con pandemia, ¿pues cómo?", concluyeron.