Damián Valenzuela vive el suspenso 13 minutos antes de dormir

Javier, un niño con un pasado misterioso, enfrentará cada noche visiones aterradoras, justo 13 minutos antes de dormir. Esta serie de suspenso, que consta de 13 capítulos, es protagonizada por el pequeño Damián Valenzuela, un jovencito de 11 años de edad, estudiante de primaria, carismático y fiel aficionado de las Chivas de Guadalajara.

La inocencia de su infancia está acompañada de un claro sueño para él, ser alguien famoso en el mundo de la actuación. “Estoy muy contento, feliz, honrado de que mi familia me vea en la televisión, quiero seguir enorgulleciéndolos y cada día ser más famoso”, comentó este pequeño actor en una divertida charla para EL DEBATE, donde se declaró además fan de los actores Chris Evans y Tom Holland, quienes interpretan al Capitán América y Spiderman en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Actúan muy bien, yo soy muy fan de Avengers y los dos actúan ahí, se me hace que son muy buenos actores.

"Mis amigos me han felicitado": comentó Damián Valenzuela sobre su participación en la serie 13 minutos antes de dormir. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

La oportunidad de protagonizar la serie 13 minutos antes de dormir, una producción original de Megacable, llegó luego de hacer un casting para una película donde no fue seleccionado. La persona encargada de ese casting vio algo en Damián, pasándole el dato a su mamá sobre el casting para esta serie que se estrenó el pasado sábado 3 de agosto.

Cuando el pequeño actor recibió la noticia no pudo hacer mucho alboroto, pues su familia ya estaba dormida. “Me dijeron en la noche, así que no pude hacer mucho escándalo, pero sí me emocioné mucho”.

Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

La sinopsis de la serie señala: Una casona vieja en estado de abandono es el nuevo hogar de Javier y su madre, Alma, que acaban de llegar a la ciudad. A Javier todo parece asombrarlo, como si nunca hubiera estado en un lugar así. El trabajo nocturno de Alma deja a Javier en compañía de sus repetitivas visiones y de los extraños cuidadores de la casa, entre ellos un hombre enigmático que vive enclaustrado en una de las habitaciones.

En cada capítulo el suspenso y misterio llevarán a un laberinto de historias, en las que personas desconocidas para Javier tendrán destinos inesperados, y que aparentemente guardan relación con leyendas mexicanas de terror. Un anciano culto e inteligente, con quien entabla una inesperada amistad, intenta descifrar la razón del padecimiento del niño y liberarlo, lo que les lleva a descubrir que el origen de las visiones está relacionado con fuerzas sobrenaturales que buscan corromper su alma.

Damián Valenzuela, quien pasó a sexto de primaria y vive en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aseguró que la actuación llegó a su vida de manera natural. Sueña con llegar a tener una carrera en la actuación y, cuando sea grande, recordar sus inicios con esta serie por ejemplo.

Cuando ensayo me imagino que eso algún día será muy famoso, y pues lo hago todavía con más gusto.

Sus padres han apoyado la decisión de su hijo, dándole valiosos consejos: “que siempre sea muy humilde y que siempre sea muy familiar, que nunca se me suba la fama, que no malgaste mi dinero”. Si tuviera la oportunidad de actuar junto a otros actores, sería con sus héroes Chris Evans o Tom Holland. "Si siguiera vivo con Cameron Boyce, pero...en paz descance", expresó.

El joven actor ha adquirido valiosos aprendizajes. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

A todos los niños les dice “que se esfuercen mucho, que persigan sus sueños y que algún día los van a lograr”.