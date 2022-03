Dan a conocer qué enfermedad habría dejado sin voz a Miguel Bosé

México. En los últimos años la carrera artística de Miguel Bosé se convertido en una ola de misterio, puesto que ha dejado de dar conciertos y no da apariciones públicas, por lo que alrededor de él surgen muchas especulaciones.

De Miguel Bosé se ha dicho que tiene serios problemas familiares, personales y hasta quizá alguna enfermedad que le ha impedido salir a la luz pública como lo hacía antes.

Durante 2021 se dijo que Miguel Bosé habría perdido la voz debido a serios problemas emocionales que le provocaron incluso su rompimiento sentimental con su expareja Nacho Palau, ambos padres de cuatro hijos.

Ahora se hace pública la que sería la verdadera causa por la que Miguel Bosé perdió su voz y la comparte a la revista TVNotas una persona allegada a él.

Según la fuente, Bosé, cantante de éxitos como Bandido y Te amaré, habría perdido la voz debido un tratamiento fuerte que tomó para combatir una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que contrajo, la cual también fue la causante del rompimiento con su pareja.

"Se la detectaron a Miguel Bosé hace algunos años, por suerte es controlable, aunque un medicamente para tratarla lo dejó prácticamente mudo...", dice la fuente a la citada revista de espectáculos.

La ETS deterioró la salud del famoso cantante originario de España y quien radica en CDMX desde varios años atrás, y pese a que ha combatido a la enfermedad, su voz se vio seriamente afectada, dice la fuente.

“Empezó a perder la voz, porque al parecer uno de los tratamientos estuvo mal recetado y lo dejó prácticamente mudo. Aunque él se lo ha atribuido a cuestiones emocionales, porque cayó en una fuerte depresión."

La misma fuente señala a TVNotas que Miguel Bosé comenzó a cambiar bastante en su forma de ser, puesto que se convirtió en una persona fúrica y amargada.

Pero a principios de 2021 Miguel Bosé fue entrevistado por el periodista Jordi Evole y le confesó sobre su voz que "va y viene debido a problemas emocionales", y reconoció que se vio afectada cuando su relación con Naco Palau empezó a deteriorarse.

"Cuando el amor no existe, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas y estalla; estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, le dijo Bosé a Evole.

En recientes imágenes que Miguel Bosé, de 65 años de edad, comparte en Instagram se ve muy delgado, incluso muchos de sus fans señalan que luce demasiado mayor comparado con la edad que tiene.