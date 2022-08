Dani Fae, la modelo de OnlyFans que fue confundida con la novia de Piqué

Luego de 12 años juntos, Shakira anunció, el 4 de junio del 2022, que se divorciaría de su esposo, el futbolista Gerard Piqué y aunque no dio muchas explicaciones, los rumores de una infidelidad ya se habían escuchado desde meses atrás, lo cual quedó rápidamente confirmado.

Y es que, a unas semanas del anuncio de divorcio, el defensa del F.C Barcelona se dejó ver con su nueva novia, una mujer de nombre Clara Chía Martí, de quien, se dice, es empleada del área de marketing de una de las empresas de Gerard Piqué, por lo que se cree, llevaban varios meses saliendo antes del anuncio de Shakira.

Así que, ante la incógnita de ¿quién es Clara Chía Martí? Los internautas se pusieron a buscar imágenes de la novia de Gerard Piqué y en el intento, la confundieron con la modelo de OnlyFans, Dani Fae, cuyas fotos han sido usadas para señalar que se trata de la tercera en discordia, entre el futbolista y Shakira.

No hay un momento exacto en que esto sucedió, sin embargo, luego de que se conoció la identidad de la mujer por la que se dice, Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, se comenzaron a crear varios perfiles en Instagram en donde podemos ver que se utilizó las fotos de la modelo de contenido para adultos, Dani Fae.

Y ya que Dani Fae vende contenido exclusivo en OnlyFans, es por eso que siempre la vemos lucir su sensualidad y su hermoso cuerpo, el cual, por cierto, también compararon con el de Shakira, y este mal uso de la imagen de la influencer ha generado un sinfín de teorías.

Por ejemplo, en TikTok se viralizó una imagen de una supuesta historia de Clara Chía Martí en donde se ve el cuerpo de una mujer y de fondo se escucha la canción de Shakira, “Me enamoré”, la cual, por cierto, lacolombiana le dedicó a Gerard Piqué, lo cual causó todo un revuelo en las redes.

Incluso se comparó a Clara Chía Martí con Irina Baeva cuando la segunda mostró la maleta de Gabriel Soto en sus historias de Instagram para que Geraldine Bazán viera que estaba en su casa cuando Bazán y Soto aún eran esposos, así que ahora se cree que la novia del futbolista le hizo la misma burla a Shakira.

Pero de nuevo, en realidad las imágenes que vemos en ese video viral de TikTok, no son de Clara Chía Martí, sino de Dani Fae, quien como ya dijimos, se dedica a producir y vender contenido para adultos a través de la plataforma de OnlyFans, por lo que cuida mucho su figura.

Te puede interesar:

Ante todo este revuelo que se armó, la propia Dani Fae se pronunció en sus historias de Instagram en donde compartió una captura de pantalla de una nota en la que se usó su foto y es comparada con Shakira, por lo que la guapa modelo compartió el siguiente texto:

When you're thegirl who's photos r going viral for being piques new gf when it's all completely fake and my photos were stolen.