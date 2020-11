Dani Martín deja al descubierto su catarsis personal, en su álbum "Lo que me dé la gana"

Luego de deleitar a sus seguidores con "La mentira" (en colaboración con Joaquín Sabina), con la canción "Los huesos", a dueto con Juanes, y con su más reciente sencillo "Avioncito de papel", junto a Camilo, el cantautor español Dani Martín nos dice que ahora con su fascinante música hace "Lo que me dé la gana".

En una charla con Debate desde la madre patria, el intérprete hizo especial énfasis en que con su nuevo álbum de estudio ha vivido una catarsis personal (una purificación emocional, corporal, mental y espiritual). En su nuevo álbum, "Lo que me dé la gana", Dani Martín se despojó de corsés y cadenas que no le habían permitido mostrar hasta este punto de su trayectoria artística todo lo musical que tenía dentro de su ser. "El disco es una catarsis personal de permisos, de atrevimientos, donde he jugado con un montón de géneros, de registros musicales, de colores, es un montón de viajes donde me he encontrado con gente a la que he admirado toda mi vida para hacer este disco".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es como quitar un montón de corsés, un montón de cadenas, un montón de cosas que a veces no me han permitido mostrar todo lo musical que tenía dentro, y esa salida de mi confort ha sido un poco lo que hace llamar a este disco Lo que me dé la gana, es como un 'por fin de atreví, por fin salió todo esto'.

El nuevo álbum de Dani Martín ya había causado revuelo con sus primeros sencillos y prueba de estos, son los más de 10 mil discos que en España se vendieron con su preventa. Foto: cortesía Sony Music México

"Lo que me dé la gana" trae a un Dani Martín en la plenitud de su carrera. De principio a fin esta producción discográfica, que llega cuatro años después de "La montaña rusa", está repleta de canciones con mucha contundencia, energía y talento. Los 11 temas que contiene el álbum nos agarran fuerte con los sonidos de piano bar de "Empieza la función" y nos suelta hasta llegar a la contundente "Se acaba la función", sin dejar de mencionar los B-Sides "Baby driver", "La balanza" y "Tu revolución".

El "flechazo artístico" entre Dani Martín y Camilo

El español Dani Martín y el colombiano Camilo se conocieron hace tres años. "Fue como un flechazo artístico absoluto", expresó. Posteriormente ambos se fueron de vacaciones y estuvieron componiendo en una zona costera de España, "luego yo volví a su casa, hicimos varias canciones, entre ellas 'Avioncito de papel', la grabamos hace un montón de tiempo y ahora toca que la escucheis".

Creo que es una canción que define muy bien el momento que vivimos, viendo una puesta de sol, viendo cómo algo se iba, cómo se paraba el viento, cómo eso tenía qué ver como cuando algo se acaba y algo llega a su fin; con Camilo la verdad que hemos tenido un montón de momentos preciosos y creo que se refleja en la canción.

Para Dani Martín es "súper enriquecedor" llegar a 20 años de trayectoria artística y poder juntarse con personas diferentes a él y hacer música. "Agarras tu guitarra y haces 20 canciones, en muchas ocasiones las 20 canciones suenan igual, entonces es el momento perfecto para darte el permiso, si te nace y te apetece, por supuesto, de juntarte con otra gente, de inventar melodías a partir de alguien diferente a ti tocando, de buscar letras en emociones".

Con más de 20 años de trayectoria, Dani Martín es uno de los íconos de la música alternativa en España. Luego de su paso por el grupo de pop rock El Canto del Loco ha lanzado anteriormente sus álbumes "Pequeño" (2010), "Dani Martín" (2013) y "La montaña rusa" (2016), cada uno con al menos una certificación de platino en España, además de "Mi teatro" (2014), un impresionante en vivo certificado oro.