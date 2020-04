Dani Martín y Juanes hacen vibrar con música "Los huesos" de sus fans

Los pasados tres años del cantante español Dani Martín se convirtieron en unos de sus mejores viajes musicales, mismos tres años que están resumidos en las 11 canciones que forman parte de su nuevo álbum "Lo que me dé la gana", producción discográfica que aún no ha visto la luz.

Para este nuevo trabajo de estudio el intérprete estuvo viajando por varias partes del mundo y reuniéndose con grandes personalidades de la industria musical para crear nueva música, "sé que todo lo que queda por venir va a ser precioso, solo el viaje de haber hecho este disco ya es un regalo que la vida me ha dado, y yo se lo voy a devolver con sonrisas, con trabajo y ojalá que pronto llevando mi música a todos los rincones del mundo", comentó Dani Martín en una charla con EL DEBATE desde Madrid, España.

Su nuevo álbum contiene colaboración con cantantes como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Camilo y Juanes, cantante colombiano con quien compuso y grabó la canción "Los huesos", tema elegido como el segundo sencillo de su nuevo disco próximo a salir, un tema que nació hace dos años en la casa de Juanes.

Habla de esa gente que tiene el alma fría, que no es empática, que le cuesta ponerse en el lugar de los demás.

"Nosotros con la letra lo que quisimos es que, en vez de criticar esa manera de ser, tender una mano, tender un abrazo para que la gente así logre ponerse un poco en la piel de los demás, en ser más cercano y ser más generoso en la vida".

"Los huesos" llega tras el fabuloso éxito del tema "La mentira", primer sencillo estrenado en noviembre de 2019; dicho sencillo alcanzó el número 1 de radios en España y el día de hoy cuenta con más de 13 millones de reproducciones en YouTube.

Para Dani Martín es "súper enriquecedor" llegar a 20 años de trayectoria artística y poder juntarse con personas diferentes a él y hacer música. "Agarras tu guitarra y haces 20 canciones, en muchas ocasiones las 20 canciones suenan igual, entonces, es el momento perfecto para darte el permiso, si te nace y te apetece, por supuesto, de juntarte con otra gente, de inventar melodías a partir de alguien diferente a ti tocando, de buscar letras en emociones. Básicamente, para mí fue salir de esta zona de confort y encontrar en otros lugares que puedes hacer canciones y ser más libre".

El cantante nacido en San Sebastián de los Reyes, España, seguro está que cuando se lance su álbum Lo que me dé la gana las personas se van a encontrar con muchas cosas con las que se sentirán identificadas, "es un disco supercolorido, está lleno de colaboraciones".

Hay un montón de cosas preciosas que me pasaron en estos tres años y están resumidas en las 11 canciones, es como el permiso de volcar tus sentimientos en una obra, deseando ese momento en que las personas lo puedan tener en sus manos.

Con más de 20 años de trayectoria, Dani Martín es uno de los íconos de la música alternativa en España. Luego de su paso por el grupo de pop rock El Canto del Loco ha lanzado tres exitosos álbumes: "Pequeño" (2010), "Dani Martín (2013) y "La montaña rusa" (2016), cada uno con al menos una certificación de platino en España, además de "Mi teatro" (2014), un impresionante en vivo certificado como oro.

La música es un aprendizaje, a mí la música me ha dado todo, me ha enseñado a ser feliz, me ha regalado a mucha gente que quiero, para mí es algo increíble en mi vida.