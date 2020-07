Dania Méndez se apodera de TikTok con sus mejores pasos de baile; destrona a Manelyk

México.- TikTok continúa siendo la sensación en Internet y quien no se ha quedado atrás con los mejores videos es la modelo Dania Méndez, la participante del reality show "Acapulco Shore" desde la sexta temporada, por lo que no solo acapara las cámaras del programa, sino también la mirada de todos por mostrar sus mejores pasos de baile en la plataforma.

En una reciente publicación de la plataforma, la influencer mexicana tuvo la oportunidad de presumir los mejores pasos de baile que se carga al ritmo de "TKN" el tema que fue todo un éxito de Rosalía y Travis Scott, razón por la que se ha ganado los halados de sus fanáticos y se ha robado más de un suspiro.

"Si no es el tren, no se apuren, solo me gusta bailar e intentar", escribió Dania en la publicación, en donde sus seguidores se aparecieron en la sección de comentarios para dejarles distintos mensajes llenos de cariño y aprecio, así como más de 54 mil me gustas, hasta el momento de esta publicación.

En el video se le aprecia vestir una falda larga con estampado de animal print, un top negro y una boina que estilizó por completo este atuendo con el que presumió criminales curvas y una belleza inigualable ante la cámara de su teléfono celular.

Recordemos que, durante la séptima temporada de Acapulco Shore y la más reciente del reality, Dania Méndez y Manelyk González han forjado una gran rivalidad, por lo que en más de una ocasión han llegado hasta las agresiones físicas y parece que este tema no terminará pronto, pues supuestamente la culpable de todo esto es Dania, después de terminar su relación con Jey, otro de los participantes del programa.

Dania Méndez es la sensación en TikTok

Con más de 1.2 millones de seguidores, Dania es la sensación de la plataforma de videos, en donde utiliza su perfil para compartir imágenes en donde hace los mejores bailes virales y hasta se une con algunos de sus amigos para consentir a sus fans, tal y como lo hizo recientemente con Brenda Zambrano para bailar al ritmo de "Me Perdiste" de la influencer y cantante Kimberly Loaiza.

