Daniel Bisogño arremete contra Yalitza Aparicio, por conducir los Latin Grammy 2020

La bella actriz mexicana de origen indígena Yalitza Aparicio, fue una de las conductoras de la reciente gala de los Latin Grammy 2020, junto con Ana Brenda Contreras y Víctor Manuelle. La protagonista de la aclamada película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, llevó a cabo su debut como conductora de un evento de esta magnitud.

En el programa Ventaneado de TV Azteca, el conductor Daniel Bisogño arremetió en contra de Yalitza Aparicio, asegurando que ella no era conductora de televisión y no debía haber estado en los galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Bisogño fue claro con sus palabras:

Yalitza no es conductora, por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor.