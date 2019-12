Daniel Bisogno arremete en contra de Sherlyn por su embarazo

Sherlyn tomó la decisión que no necesita tener a un hombre a su lado para ser mamá; la actriz viajó a Nueva York para someterse a un tratamiento de inseminación, ya que en México no hay banco de semen. "Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía seleccionar, el donante fui a seleccionarlo con la mejor línea de genes que podía tener, en el que no hubiera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas, ni estas que se heredan".

En una reciente emisión del programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno criticó la decisión de Sherlyn.

Es un acto de egoísmo profundamente, por qué le vas a quitar al niño la oportunidad de tener un padre.

Por su parte, Pati Chapoy, Pedro Sola y Mónica Castañeda, estuvieron en contra de la opinión de Daniel Bisogno, resaltando que hoy en día es muy normal que las mujeres recurran a un tratamiento de inseminación para ser mamás.

Daniel Bisogno dio a entender que esto fue un acto de desesperación por parte de Sherlyn, pues no ha tenido suerte con sus relaciones amorosas.

"Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que el amor o el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más. No quería dejar ese espacio como nos pasa a muchas mujeres, de decir 'no encontré a la persona y me privo de ser mamá', yo me sentía en un momento tan lista, tengo tanto amor que dar, estoy en tanta plenitud que dije 'no vamos a dejar la felicidad en manos de alguien más'", señaló la actriz en el programa de radio de Javier Poza, al ser cuestionado sobre por qué ser mamá soltera.