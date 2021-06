Daniel Bisogno contra Sergio Mayer por meterse en el caso de Héctor Parra, acusado de abuso sexual

El actor Héctor Parra fue acusado por su ex esposa, la actriz Ginny Hoffman, de haber abusado sexualmente de su hija Alexa cuando era una niña; el también compositor fue detenido hace unos días por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver Sergio Mayer en todo esto?

El cantante, actor y también Diputado del Congreso de la Unión Sergio Mayer, fue señalado de tráfico de influencias. Supuestamente hizo uso de su "poder" como Diputado Federal para que Héctor Parra fuera detenido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el show "Ventaneando" de TV Azteca, Daniel Bisogno arremetió en contra del ex integrante del grupo musical Garibaldi, por involucrarse en el caso del supuesto abuso sexual de Héctor Parra en contra de su hija Alexa.

Lo que me impresiona de todo es que Sergio Mayer, me parece en búsqueda de reflectores, en búsqueda de quedar bien con todo el mundo para buscar provecho político más adelante.

Leer más: Los 50 años de "El Chavo del 8": ¿de qué se trató "El Ropavejero", primer episodio de la serie?

Según la opinión de Daniel Bisogno, el esposo de la actriz Issabela Camil, solo busca beneficio propio con todo esto, en vez de realmente querer ayudar a las partes involucradas.

"Uno que baila en Garibaldi, quiera ahora defender a una presunta abusada sexual, la causa puede ser muy justa siempre y cuando no lo que busques sea beneficio personal, no creen que busca reflector en todo los casos para bien y para mal".

Leer más: Divertida anécdota de Aislinn Derbez con su papá Eugenio Derbez: "mi mamá quería que me regañaras"

Daniela Parra, hijo de Héctor, pidió al actor no meterse en este asunto. Ante los medios de comunicación dijo: "Sergio Mayer no tiene nada que ver en este caso, está influenciando todo este proceso. ¿Qué hace? ¿Por qué se mete? A mí me contestó ayer y me dijo que dejara que las autoridades hagan su trabajo y yo le digo a él que dejé que las autoridades hagan su trabajo y que los abogados hagan su trabajo".

Síguenos en