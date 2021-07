Daniel Bisogno critica el físico de Carlos Rivera y este le contesta con imagen de su pasado

México. Al periodista de espectáculos Daniel Bisogno se le ocurrió criticar el físico del cantante Carlos Rivera y no esperaba con que este le contestaría de inmediato a través de las redes sociales y con una imagen de su pasado.

En Ventaneando, Bisogno comentó sobre Rivera en el sentido de que supuestamente "se le pasó la mano con la ceja" al arreglársela, pero Carlos le contestó:

Mi querido Dani, aunque no lo creas, nunca me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada pero así es. ¡Qué le vamos a hacer! Jajajaja, te abrazo con cariño”.