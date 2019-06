Daniel Bisogno en paz consigo mismo tras destaparse escándalo

Como todos saben cada semana el programa Ventaneando hace una junta de como se la pasaron sus conductores, por lo que narran al público sus experiencias, es por eso que no perdieron la del jueves pues Daniel Bisogno habló de su situación.

Resulta que el conductor habló un poco más sobre el problema que enfrenta con Raquel Bigorra a quien tiene en la mira después de haberlo traicionado por filtrar información sobre la relación que tuvo con la madre de su hija.

Durante la charla Bisogno dijo sentirse más tranquilo, pero aseguró que no sabía de las traiciones que sufrieron otros famosos por parte de la cubana, recalcando de nuevo su postura en contra de su comadre.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"La verdad me vale madre absolutamente pero bueno a fin de cuentas así va la situación, hubo reacción de muchos famosos que yo no sabía que estaban en la misma postura y de repente apareció por ahí Ingrid Coronado, por su puesto apareció Poncho de Anda, apareció también Gaby Spanic, apareció Rocío Sánchez Azuara, apareció un grupo de gente que de alguna manera habían vivido cosas parecidas...", dijo Daniel.

Por si fuera poco el 'muñeco' dijo que los meses de estrés y tensión que vivió por todas las especulaciones relacionadas con su vida personal ya quedaron en el pasado. Mientras tanto Pedro Sola aseguró que las cosas no se pondrán peor pues ya no hay nada que esconder.

"Saben que me siento un poco agotado, pero descansado o sea traía yo muchas cosas encima, muchos meses de angustia de malos ratos de todo lo que iba yo descubriendo y que iba pasando de todo y ya que puede expresar las cosas tal cual fueron no me importan la repercusión que pueda tener o no", dijo Daniel.

Cabe mencionar que Raquel Bigorra utilizó las redes sociales para defenderse de los ataques y declaraciones de Daniel Bisogno recalcando que jamás lo ha traicionado como él dice.

“Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en el Facebook live.

“Estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de le gente, me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defenderte. Realmente son personas que no son importantes para mi, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mi. En este casi sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo”, explicó en la trasmisión.