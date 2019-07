Daniel Bisogno enfurece con fan; le dijo que vivió en el clóset

El periodista Daniel Bisogno, quien forma parte del programa de televisión "Ventaneando", pelea con un fan a través de Twitter por decirle que vivió "en el clóset" muchos años de su vida y le contesta de la forma en que no habría imaginado. Bisogno explotó y le contestó de la peor manera, al parecer harto de que se metan en su vida privada.

Un usuario, quien se identifica como @Wenseslao, se dirige a Daniel Bisogno por Twitter y le hace referencia respecto a sus preferencias sexuales, lo cual no le pareció a Bisogno y de inmediato le contestó a su estilo.

Tú quisiste ser heterosexual y andabas en el clóset, casándote y haciendo doble vida, no te mordiste la lengua hablando de frustración???”, le señala @Wenseslao a Bisogno.

Mira hijo de tú asquerosa madre, ¿tú qué sabes? Revisa tu podrida vida y haz algo por ella! Con esa jeta tu no puedes tener una doble vida, es más no puedes tener ni una sola. A la ching...pin...frustrado envidioso", le contesta Bisogno.

De Daniel Bisogno, quien también es actor, se ha hablado siempre respecto a cuáles son sus preferencias sexuales. Aunque ha sido novio de famosas como Andrea Escalona y Mariana Ávila, y estuvo casado con Cristina Riva Palacio, madre de su única hija, siempre se ha dicho que le gustan los hombres.

Semanas atrás, el periodista fue captado en un video en el que se ve que llega a un antro gay en Ciudad de México, se encuentra con un hombre y ambos se besan. El video se viralizó.

Respecto a esta situación, el mismo Daniel, a través de la columna que tienen en un periódico de Ciudad de México, expresó que no le importa lo que opine la gente de él. Refirió que él sabe quién es y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie sobre lo que anda haciendo por la vida.

¡Me la pe%&! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy."