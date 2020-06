Daniel Bisogno es molestado para que salga del clóset

Daniel Bisogno de nuevo está en el ojo del huracán de las redes sociales, esto fue cuando el periodista junto a sus colegas de Ventaneando celebraba el Día Internacional del Orgullo LBGT, por lo que llevaron un pastel al foro, pero día alegría se convirtió en cuestionamientos para el famoso, pues internautas empezaron a comentar la razón por la cual no quería salir del clóset.

Cómo algunos saben las preferencias sexuales de Daniel Bisogno han sido cuestionadas desde hace algunos años, pero las cosas se desataron cuando se le vio en un antro de la Ciudad de México acompañando de un chico a quien besó frente a todos, pero un paparazzi estaba en dicho lugar y grabó el intenso momento de del Muñeco, el cual fue cuestionado en varios programas de farándula, ya que le pedían que saliera del clóset para que fuera feliz y aunque no lo hizo e incluso evadió el tema, pero varios internautas aprovecharon la celebración del orgullo gay para pedirle que aceptara sus preferencias sexuales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana



"Es una señal para que Daniel confiese su homosexualidad", "Y Daniel porque no sale del closet", "Hay que bonito que todos estén preocupados por la vida de Daniel a mí ni me favorece ni me afecta lo que haga con su vida", le escribieron al presentador en redes.



Por si fuera poco la revista Tv Notas sacó a la luz la supuesta relación sentimental que Daniel Bisogno mantiene con un joven veinteañero desde hace tiempo, hasta se dijo que el también actor lo mantiene, pero hasta el momento no ha dicho nada sobre el romance que para muchos es bueno pues el año pasado no le fue del todo bien, ya que enfrentó el divorcio con la madre de su hija además del vídeo que se difundió como pólvora en las redes sociales.



Además muchos televidentes han notado cómo se ve Daniel Bisogno de delgado por lo que ha sido felicitado, además lo ven mucho más rejuvenecido después de toda la controversia que ha enfrentado, pero lejos de eso hay quienes le exigen cómo se dijo en principio que salga del clóset, aunque lejos de que quieran la felicidad para él, los haters solo lo hacen para molestarlo y le reclaman todas las veces en que ha tenido la oportunidad de hablar de otros famosos para después acabarlos, por lo que ahora quieren que el histrión tenga una cuchara de su propia medicina por meterse en la vida privada de los demás de acuerdo con ellos.

Recordemos que Daniel Bisogno se ha ganado algunos enemigos en el mundo del espectáculo y hasta algunas demandas por haber hablado de la vida privada de algunos famosos aunque a él parece no importarle, ya que siempre ha contado con la ayuda de Pati Chapoy quien es una de las líderes en cuestión del periodismo de espectáculos en México, por lo que está respalda por ella.



Y es que la titular de Ventaneando siempre trata de apoyar a sus colegas en los momentos más difíciles por lo que han demostrado lealtad con ella.

Te puede interesar

Las celebridades femeninas que supuestamente han recurrido a la brujería

Quién es Ricardo Manjarrez, nuevo conductor de Ventaneando