Daniel Bisogno habla claro y fuerte de su orientación sexual

El periodista Daniel Bisogno, quien trabaja en "Ventaneando", habla claro y fuerte de su orientación sexual. A través de la columna que tienen en un periódico de Ciudad de México, el también actor opina que no le importa lo que opine la gente de él.

Daniel Bisogno se dice harto de escuchar tantos dimes y diretes respecto a su sexualidad, y para acabar con ello, refiere que él sabe quién es y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie sobre lo que anda haciendo por la vida.

¡Me la pe%&! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy."

Daniel ha sido cuestionado en redes sociales sobre su preferencias sexuales. Muchos usuarios le hacen ver que ya debería salir del clóset y hablar de sus preferencias sexuales, sin temor alguno.

Recientemente se viralizó un video en el que se ve que entra a un antro en Ciudad de México y muy quitado de la pena se acerca con un hombre, lo saluda y ambos se besan en la boca. Co ello quedaría evidenciado que le gustan los hombres.

Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda ching*da!”, escribe en su columna.

Y sobre el citado video, Bisogno se refirió con el siguiente texto:

Soy totalmente libre de estar con mujeres, hombres, ancianas, perros o lo que se me venga en gana y a nadie nunca le tengo por qué explicar”, y de esa manera es como deja en clara su orientación sexual.

Sobre el mismo tema, el periodista Jorge Carbajal, en su espacio "Periodismo 69" de su canal YouTube, comentó hace unas semanas que Bisogno habría tenido una plática muy "excitante" con otro hombre, por medio de una videollamada.

Y esta semana, en "Chisme No Like", otro espacio de YouTube, un joven comentó que hace años, cuando tenía 19 años de edad, Daniel lo contactó en un antro y lo invitó a estar con él en un privado, pero no accedió.