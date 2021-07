Daniel Bisogno insulta en "Ventaneando" a Chiquis Rivera por su apariencia física (VIDEO)

La joven cantante estadounidense Chiquis Rivera publicó en su feed de Instagram una fotografía al desnudo, para anunciar a sus miles de seguidores que está por lanzar nueva música. En dicha imagen la hija de la fallecida Jenni Rivera, "La Diva de la Banda", posó de lo más coqueta y bella ante la cámara, cubriéndose una parte de su cuerpo con una sábana blanca.

La fotografía al desnudo de Chiquis Rivera provocó toda clase de comentarios en redes sociales; asimismo en programas de TV se habló al respecto. En el show vespertino "Ventaneando" de TV Azteca, el conductor de televisión Daniel Bisogno insultó a la sobrina de Lupillo Rivera por su apariencia física.

Daniel Bisogno expresó "yo le pondría una manzana", en referencia a que Chiquis Rivera parecía un puerco, asimismo preguntó si era necesario que publicara una fotografía así

Déjeme decirle algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales, pero hay gente a la que le gusta.

Posteriormente el conductor de "Ventaneando", a quien le dicen "El Muñeco", comparó la anatomía de Chiquis con el actor Ariel Miramontes, conocido por su personaje de "Albertano" (personaje que se dio a conocer en la serie de televisión "María de todos los ángeles"). Anteriormente el actor mexicano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo su tonificado cuerpo.

"Yo siento que la Chiquis está un poco pasada, mire usted a Ariel Miramontes, 'puercazo' y cuerpazo, no podemos mentir con eso a la gente, si lo que quieres es decir 'un buen cuerpo', no es un buen cuerpo", manifestó Daniel Bisogno.

Tratando de suavizar sus palabras tras insultar a la primogénita de Jenni Rivera, el presentador de televisión, reconoció que la ex esposa de Lorenzo Méndez (ex vocalista de La Original Banda el Limón), tienen mucha seguridad para mostrarse al desnudo en redes sociales. "Eso se le aplaude, pero de ahí a que eso sea un buen cuerpo, no lo es".