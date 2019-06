Daniel Bisogno lanza clara y fuerte amenaza a Raquel Bigorra

Daniel Bisogno acusó a Raquel Bigorra de ser la persona que ha estado vendiendo información exclusiva de su divorcio con Cristina Riva Palacio, ya que lo se ha publicado en revistas como TVyNovelas y TVNotas, es información que solamente conocía la conductora de origen cubano y su esposo Alejandro Gavira.

El conductor del programa Ventaneando de Televisión Azteca, está dispuesto a llevar a cabo el mismo juego que Raquel Bigorra. En su cuenta de Twitter Daniel Bisogno aseguró tener pruebas de que su ex mejor amiga y comadre tiene un amante. Por cierto hay que avisarles a los que venden y a los que compran, qué hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida".

Por cierto hay que avisarles a los que venden y a los que compran , qué hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida! ��

Recientemente Raquel Bigorra habló sobre las acusaciones en su contra en el programa donde labora, "Tu casa TV"; al respecto el presentador señaló en un segundo tuit: "para que hablar en “tu casa” si se puede cobrar la última antes de que nos cargue la chingada con lo que se viene; P.D. solo hablo donde pueda cobrar. Hasta que me corran del país. Mañana lo comprobarán".

Para que hablar en “tu casa” si se puede cobrar la última antes de que nos cargue la chingada con lo que se viene? P.D. Solo hablo donde pueda cobrar! Hasta que me corran del país. Mañana lo comprobarán! ��

Cabe resaltar que la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en su columna “El Precio de la Fama”, hizo un recuento de los artistas que se pronunciaron en contra de Bigorra y que fueron sus victimas, entre ellos están Mauricio Barcelata, Vanessa Claudio, Tania Rincón, Gaby Spanic, Aylin Mújica, entre otros.

Hace unos días Daniel Bisogno reveló en el programa vespertino Ventaneando, que su equipo de abogados descubrió que Raquel Bigorra estaba detrás de su divorcio con Cristina Riva Palacio, madre de su hija.

Ante las acusaciones de traición y vender información de varios famosos a las revistas antes mencionadas, la conductora cubana reaccionó primeramente en Twitter:

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar.