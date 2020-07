Daniel Bisogno le tira "la onda" a Alejandra Guzmán en plena entrevista

México. El conductor de televisión Daniel Bisogno de buenas a primeras "le tiro la onda" a la cantante Alejandra Guzmán en plena entrevista para el programa "Ventaneando", mientras era entrevistada por Pati Chapoy y su equipo de colaboradores. Y todo a raíz de que Chapoy la cuestionó respecto a si se encuentra sola sentimentalmente hablando.

"Llevo mucho tiempo sola. Si no encuentro a alguien inteligente que sea capaz de entender a una persona, no tiene caso", contesta Guzmán, y de inmediato Bisogno responde: "¡Habemos muchos...!". El momento originó mucha risa entre la cantante y los conductores de "Ventaneando", puesto que no esperaban que Bisogno saliera co una cosa así.

En días pasados, señala la famosa cantante, le presentaron a alguien con quien estuvo platicando por WhatsApp, pero dejaron de hacerlo. En general, Alejandra opinia que no es buen momento para intentar tener una relación con alguien, ya que está concentrada en su carrera profesional, esa es su prioridad por ahora únicamente.

Alejandra Guzmán, cantante de temas como "Mala hierba" y "Día de suerte", entre muchos éxitos más, compartió sobre su nuevo tema "Vive y deja vivir", el cual ya puede escucharse en todas las plataformas, y es una letra autobiográfica, además dijo que tiene muchas canciones compuestas por ella y espera pronto poder darlas a conocer una a una.

Y sobre su estado de salud, dijo que todo marcha de maravilla afortunadamente. "Tenía un 'drenaje' y la herida abierta, ya no tengo nada que me duela, que me de lata, Para mi eso es una ventaja." También recalca que su salud no la descuida; es su prioridad. Siempre está al pendiente de su sistema inmune y ha aprendido a cuidarse más desde hace mucho tiempo.

He aprendido a gozar mi soledad, a rascarme con mis uñas y a salir adelante. No todo es negativo al final. Tenemos que adaptarnos para seguir adelante. Los artistas somos soñadores. Me gusta estar en mi casa, limpiarla y soy muy cuidadosa."

Alejandra siempre quiso tener un hijo varón

Y en entrevista con el programa "De Primera Mano", Alejandra, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, revelo que está feliz con su sobrino Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique, e hizo público que ella siempre quiso tener un hijo varón, pero no le fue posible. "Ese bebé nos vino a traer luz y amor a todos en casa", menciona "La reina del rock", quien se encuentra ahora en Estados Unidos en plan de promoción.

Esta semana se dio a conocer que a doña Silvia Pinal, su famosa mamá, le quitaron su exclusividad en Televisa, y cuestionada al respecto, opina que lamenta mucho que no le hayan dado el valor que merece, puesto que gran parte de toda su vida la dedicó a trabajar en esa empresa, pero las cosas suceden por algo.

No le han dado el valor que tiene mi madre desde que El Tigre hizo esa empresa.Se me hace que no aprovechan todo el talento que tiene. Es injusto porque no ven el icono que es, la diva que es, y que sigue teniendo la ilusión de trabajar.”

Gabriela Alejandra Guzmán Pinal es el nombre de la artista y es originaria de Ecatepec de Morelos, Estado de México (1968). Según Wikipedia, ha incursionado como actriz en cine y televisión. Su primer disco, "Bye Mamá", se dio a conocer en 1988, y a la fecha se estima que ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut.

