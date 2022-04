Daniel Bisogno molesto al ver a Banda MS y Grupo Firme triunfar en Coachella

Daniel Bisogno de 48 años de edad, vuelve a las andadas y es que arremetió en contra Banda MS, Karol G y Grupo Firme, esto después de haberse presentado en el festival de Coachella en Estados Unidos, donde aseguró que cualquier artista ya puede estar en dicho escenario de talla mundial.

Y es que Daniel Bisogno cree que Coachella no es un lugar, donde Banda MS se debía presentar, pues según no va acorde a lo que es la esencia del festival, el cual ya lleva varios años presentándose, por lo que arremetió contra la agrupación, además de Grupo Firme el cual parece no es de su agrado.

Además, también hizo su comentario para Karol G artista que si le gusta, pero también señaló que no debió estar en dicho lugar, pues si por el conductor de Ventaneando fuero ninguno de los artistas mencionados estarían en ese lugar, además muchos estuvieron a favor del presentador, mientras que otros no.

Para quienes no lo saben, el presentador mexicano había estado serio desde hace meses, pues pocas veces lanzaba un comentario polémico sobre algún famoso, aunque en esta ocasión se les fue con todo a estos artistas quienes no debieron cantar en el popular show que se hace año con año.

Hay que mencionar que el presentador supuestamente le había bajado a su polémica desde que se puso de novio con Jesús Castillo quien se dice había cambiado la forma de pensar de su ahora prometido, con quien se dice ya pronto habrá boda, pues ya le dio anillo de compromiso de una exclusiva joyería de Los Ángeles.

Regresando un poco a las declaraciones del famoso 'Muñeco', estas ya le han traído problemas con otros famosos quienes se toman muy personal los comentarios que lanza y es que muchos han sido algo hirientes para las estrellas del espectáculo quienes no lo pueden ver ni en pintura.

Además, también se ha comentado desde hace años que se ha convertido en el eterno protegido de su jefa Pati Chapoy quien lo ha sacado de apuros muy fuertes, por lo que se siente con la confianza de hablar de lo que sea.

