Daniel Bisogno muestra pruebas sobre traición de Raquel Bigorra

Daniel Bisogno se le fue con todo a Raquel Bigorra y es que compartió un tuit donde confirma que todo lo que se ha dicho sobre la conductora y las traiciones que cometió en contra de varios famosos son verdad.

Un video del programa Sale el sol ,donde se ve a Gustavo Adolfo Infante y su compañera hablando sobre la cubana fueron las pruebas suficientes con las que el periodista de Ventaneando deja en claro la otra cara de Bigorra.

URGENTE! Vean esto, pruebas, lista? Se acabó el negocio! Todo lo que dicen aquí es verdad absoluta!! Por favor véanlo porque esto apenas empieza!, escribió Daniel en el mensaje relacionado con la traición.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Algunas de las declaraciones hechas por los periodistas implican como la conductora logró que corrieran de sus trabajos a varios colegas, además de como habló de ellos supuestamente para llegar hasta donde esta.

"Por ejemplo Gilberto Barrera periodista la mete al Diario Basta va y se hace amiga del dueño de Basta de Miguel Cantón entonces en ese momento hace a un lado a Gilberto Barrera ya ni las llamadas le tomaba...", dijo Adolfo Infante.

https://t.co/4RVoDYmvw2 URGENTE! Vean esto, pruebas, lista? Se acabó el negocio! Todo lo que dicen aquí es verdad absoluta!! Por favor véanlo porque esto apenas empieza! — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 19 de junio de 2019

Por otro lado la conductora Ana María Alvarado reveló la mala jugada que Raquel le hizo a Roberto Rogmanoli, quien le consiguió un excelente contrato para después desecharlo.

"A Roberto Romagnoli que le consiguió el mejor contrato de su vida que ayer nos habló y nos lo dijo, le dio todas las garantías para ser bien tratada, bien pagada sabes que cuando le quitaron el cargo como ejecutivo de la empresa donde estaba no le volvió a tomar la llamada de teléfono...", dijo la Alvarado

Cabe mencionar que Bigorra ya se defendió de todas las acusaciones hechas en su contra pero internautas han sido duros con ella pues no creen en su defensa.

“Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en una transmisión en vivo.

“Estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de le gente, me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defenderte. Realmente son personas que no son importantes para mi, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mi. En este casi sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo”, explicó en la trasmisión.