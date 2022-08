Daniel Bisogno no soporta a Cazzu y defiende a su amiga Belinda de comparaciones

Daniel Bisogno de 49 años de edad, siempre ha sido fiel partidario a todo lo relacionado con Belinda, pues la defiende de todo, ya que no le gusta el hate que le lanzan a su amiga, es por eso que ahora se le fue con todo a Cazzu y a los fans de ella, después de que la compararon por el reciente look que presumió.

Para quienes no lo saben, Belinda decidió decirle a su cabellera adiós por unos minutos, pues hizo unas fotos demasiado extravagantes donde el look era una cabellera rosa y extremadamente corta, algo muy similar a la imagen de Cazzu, por lo que fue comparada situación que le molestó a Daniel Bisogno.

"Están atreviéndose porque es una desfachatez ¿Cómo se atreven a comparar a la Belinda con la Cazzu?, dijo Daniel Bisogno en el matutino argumentado que Belinda es una diosa a un lado de la reciente novia de Christian Nodal quien también ha causado revuelo, pues se ha dicho todo sobre la cantante argentina.

Como era de esperarse, los fans de ambas cantantes de inmediato reaccionaron a lo que dijo Daniel Bisogno, pues también dicho personaje de Tv Azteca ha causado revuelo por la bomba de declaraciones que lanza sobre otros artistas, pues no es la primera vez que hace este tipo de comentarios dejando a todos sin habla.

"Todo lo que se ponga o se haga en la cabeza le queda increíble", "Jajaja hay personas que no están soportando, nada realistas y objetivas. Y la verdad son muy buenas fotos, Belinda de ve hermosísima, hay mucho arte", "No sé por qué algunas se cortan el pelo Madonna cuando se lo cortó se veía más vieja y no me gustaba como se veía en ese tiempo, era joven no a todas les va bien el cabello corto", escriben las redes.

Cabe mencionar que Belinda sigue siendo una mujer soltera y está disfrutando al máximo esa etapa, pues al parecer no se quiere relacionar sentimentalmente en un muy largo tiempo, causando emociones de todo tipo por sus fans.