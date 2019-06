Daniel Bisogno opina sobre el beso que le dio a otro hombre

El perdiodista Daniel Bisogno opina en "Ventaneando" sobre el beso que le dio a otro hombre en un antro gay de Ciudad de México. Las imágenes fueron difundidas hace unos días por la revista TVNotas, a través de un video.

Daniel Bisogno habla sobre los rumores de su homosexualidad tras el video viral donde se ve que besa a otro sujeto en un antro de la Zona Rosa. Es claro y tajante al opinar: “Soy libre de hacer lo que quiera."

El famoso conductor de televisión cita que antes a este día no había dicho nada, por la sencilla razón de que no hay nada que decir. Las explicaciones las debe de dar, pero sobre su trabajo y a sus jefes, porque por eso le pagan. Su vida personal es punto y aparte.

Soy libre de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Si me beso con mujeres, soy mujeriego, si me beso con hombres, soy gay. Al rato si acaricio a mi perro, soy zoofílico."