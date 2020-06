Daniel Bisogno provoca críticas en redes con foto de su juventud

El periodista de espectáculos Daniel Bisogno, quien forma parte del programa de televisión Ventaneando, genera todo tipo de críticas debido a una imagen de su pasado que se coloca en la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando.

Daniel Bisogno, originario de Ciudad de México, luce en la imagen que se postea en Instagram cómo se veía tiempo atrás, cuando tenía 25 años de edad.

Puedes leer: Quién es Felipe Silva, empresario que habría pagado a Karla Panini por estar con él

El polémico conductor de televisión usaba en ese entonces el cabello largo, lacio y se veía mucho más delgado.

Y como era de esperarse, seguidores y no seguidores del programa y del mismo Bisogno comentan lo que piensan de la fotografía del periodista.

Hay quienes lo comparan con personajes como Luis Miguel y el Príncipe Encantador, y otros señalan que ahora luce mejor que en esos años.

¡Ay, no. Look de príncipe valiente", "Luce bien ahora, su imagen ya es de papá", "Parece un ex Menudo", "Soldado del amor", "Estaba gacho", le escriben a Daniel, por ejemplo.