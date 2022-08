Daniel Bisogno se burla de Paco de Miguel y lo llaman imbécil al verlo en La Academia

Daniel Bisogno de 49 años de edad, explotó contra Paco de Miguel, resulta que el comediante se presentó en La Academia donde dio un breve show por el talento que lo caracteriza, pero lejos de gustar hubo quienes desacreditaron su presentación, pues para el primero su show no fue nada gracioso.

Y es que para quienes no lo saben, Daniel Bisogno siempre ha causado revuelo por sus declaraciones no solo en Ventaneando, sino en Twitter, por lo que ver a Paco de Miguel en La Academia no le causó nada de gracia al periodista, quien lanzó varios comentarios en su contra dejando en claro que él tiene mucha más gracia.

"Jamás vi nada peor ni momento más bochornoso que lo que acabo de ver que algunos imbéciles se atreven a llamar comediantes", "Eso es lo que dan las redes??", "Vergonzoso!!", "De verdad eso se hace llamar comediante??", fueron los tuis lanzados por parte del artista quien se le fue con todo al chico.

Para quienes no lo saben desde el inicio de La Academia, los conductores de Ventaneando han arremetido contra el reality show, pues no le ha gustado del todo, desde la manera de producir, hasta los alumnos de dicha emisión, por lo que les han tirado con todo lo que también ha causado revuelo entre los fans del proyecto quienes aseguran que el vespertino de espectáculos solo sabe criticar de una manera muy hiriente.

"Por cierto Paco de Miguel tiene más seguidores en redes sociales que Bisogno y Lolita juntos", "Yo conozco a Lolita como público le pedí una foto y es la más amable y súper linda! Ella ahí tiene su papel! Sin embargo, el error creo es que ese no es el foro para Paco de Miguel el es de redes sociales para un público que ahí si lo conoce y su participación no fue afortunada pero creo todos merecen respeto, no debieron tratarlo así tampoco", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que en una ocasión Daniel Bisogno también dijo que Yahir no era buen conductor para el programa, pues dijo que lo debería hacer otra persona.