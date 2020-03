Daniel Bisogno se burla de Pepillo Origel por su reacción ante balacera

Juan José Origel está muy molestó después de que las redes sociales se burlaran de él cuando denunció entre lágrimas los hechos que vivió en un parque de la Ciudad de México cuando presenció un asesinato.

Por medio de Instagram el conductor de espectáculos compartió una nota donde muestra su descontento pues considera que lo que vivió fue algo muy delicado e incluso su vida estuvo en riesgo ya que solo acudió al parque donde ocurrió el accidente para pasear a sus mascotas.

Incluso su colega Daniel Bisogno se burló de Pepillo Origel por el escándalo que hizo, incluso Pedro Sola no le pareció que el conductor se haya referido a sus perros como niños dejando en claro que a Ventaneando no le pareció de todo la reacción salvo a Pati Chapoy.

"No sé si alguien piense que escándalo hice para mi era la primera vez que me tocaba una cosa así y fue muy impresionante porque me gusta a veces no siempre pasear a mis perros, yo creo que eso fue lo que más me dolió", dijo Origel en una entrevista.

Cabe mencionar que los inicios de Pepillo fueron en Ventaneando, por lo que lleva una perfecta relación con Pati Chapoy desde hace años.

"No se burlen. Nunca se sabe cuándo les pueda tocar a ustedes una situación así...", "Bisoño, cuando tú estuviste en el ojo del huracán, exigiste respeto por tu vida y tus asuntos personales", escribieron los usuarios.