Daniel Bisogno supuestamente rompe costillas a su expareja a golpes

Un nuevo escándalo podría meter en problemas a Daniel Bisogno y es que la revista de espectáculos Tv Notas, dio a conocer que el conductor supuestamente le dio tremenda golpiza a la madre de su hija cuando llegó de una fiesta.

Al parecer Cristina Riva Palacio llegó al hospital con un derrame en el ojo y tres costillas rotas, pues como pocos saben supuestamente Daniel fue acusado de ser una persona violenta, razón por la cual la mujer recurrió al divorcio para después llegar a un acuerdo por el bienestar de su hija.

De acuerdo con la revista la fuerte golpiza ocurrió en abril de este año, por lo que Cristina decidió tomar cartas en el asunto para divorciarse de inmediato, pues no quería que su hija creciera en un entorno con violencia domestica.

Recordemos que el escándalo sobre el matrimonio de Bisogno se dio a conocer por Pati Chapoy, quien dijo en Ventaneando que la encargada de filtrar información privada del también actor era por parte de su ahora examiga y comadre Raquel Bigorra.

"Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera", dijo Pati en Ventaneando.

Por su parte Raquel Bigorra se ha defendido de los ataques en su contra, pues aseguró que todo se trataba de una cortina de humo para desviar el tema de las supuestas preferencias sexuales del 'muñeco', quien decidió mantenerse al margen sobre el video donde aparece besando a otro hombre en un bar de la Ciudad de México.

"Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en su trasmisión en vivo.

Cabe mencionar que Pati Chapoy ha brindado toda su ayuda a Daniel Bisogno y es que más que un compañero de trabajo la titular de Ventaneando siempre ha tratado de ayudarlo en los momentos más difíciles pues siempre le ha tenido lealtad.

Más noticias