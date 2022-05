Daniel Bisogno tacha de vulgar y asqueroso a Christian Nodal por evidenciar el chat con Belinda

Daniel Bisogno de 49 años de edad, arremetió en contra de Christian Nodal de 23, esto después de haber filtrado la conversación que el ex prometido tuvo con Belinda, donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes, lo que ocasionó tremendo escándalo pues para muchos estuvo mal lo que hizo el joven.

Y es que Daniel Bisogno calificó de poco hombre a Christian Nodal, pues para él fue un golpe bajo lo que le hizo a Belinda, por lo que despotricó en su contra en Ventaneando donde le dijo de todo, pues siempre ha sido bien sabido la amistad que hay entre el conductor de espectáculos y la intérprete de Luz Sin Gravedad desde hace años.

"Vulgar, nauseabundo, asqueroso, así califico yo el mensaje que pone Nodal a Belinda y familia me parece terrible", dijo Daniel Bisogno con sus peculiares palabras con las que deja en claro que no fue de su agrado lo que filtró el intérprete quien estalló en contra de su ex suegra, además de quien se pudo haber convertido en su esposo.

"Primero Nodal le da un anillo a Belinda de no sé cuantos millones de dólares en que cabeza cabe que pudiera ver siquiera una discusión porque te están pidiendo arreglar los dientes que cuanto te pueda costar", dijo el presentador de Ventaneando furioso por el mensaje que le dio la vuelta a las redes sociales como pan caliente.

Como era de esperarse, los televidentes de inmediato reaccionaron a lo que dijo Daniel Bisogno el cual les pareció muy acertado, pues creen que de verdad el intérprete del Regional Mexicano sí se pasó con el comentario realizado, ya que se pudo haber evitado si lo hablaban en privado.

"Entre corriendo al video de solo ver Belinda y me encantó la entrevista, saber que está trabajando, enfocada y sanando, la quiero ver feliz y que siga triunfando, nunca nadie apague tu brillo Beli, pronto llegará un príncipe a tu nivel", "Saludos a todos los conductores y que bien que hablen con Belinda es muy inteligente y tiene mucho por seguir adelante felicidades a todos", escriben las redes.