Daniel Bisogno y Pedro Sola dicen que Ventaneando hace criticas constructivas más no hirientes

Daniel Bisogno de 49 años de edad y Pedro Sola de 75, defendieron lo que más aman, en la vida se trata del programa Ventaneando, pues un grupo de haters asegura que las críticas que hacen sus conductores, no son del todo buenas, por lo que ellos decidieron defenderse a su estilo.

Y es que para dicho público la manera en que hablan de las celebridades lejos de ser objetiva es muy hiriente, pues no lo hacen de manera profesional, es por eso que Pedro Sola fue el primero en responder, para después hacerle segunda su compañero Daniel Bisogno quien aseguró que Ventaneando es muy profesional.

"El verbo “criticar” significa analizar algo, en @VentaneandoUno criticamos hace casi 27 años lo que vemos en la televisión, la de casa como otras, el problema es que la gente no se fija en la “crítica” positiva o constructiva", escribió Pedro Sola quien siempre ha tratado de ser muy claridoso.

"Para cualquiera que no sepa que nuestro trabajo en @VentaneandoUno es ver todo, estar en todas partes, nos guste lo que vemos o no, para así poder criticar y hacer lo que hacemos CORRECTAMENTE, desde hace 26 años se lo informo, intenten hacer el propio y no pasen vergüenzas", escribe Daniel Bisogno quien le hizo segunda a su colega del vespertino.

Pero no es la primera vez que el equipo de la titular Pati Chapoy es criticado por su manera de trabajar, ya que le han dicho de todo e incluso varias celebridades han mostrado su descontento con ellos, pues hasta les han llovido a algunas demandas a lo largo de estos más de veinte años que llevan trabajando, pero eso no los ha detenido para nada.

"Ventaneando es un programa para viejitos que prenden la tele y se duermen la hora entera del programa! Para los jóvenes el programa ya no es relevante!", "Pedrito yo les adoro (menos a Lineth, ella no me cae bien), pero cuando la “crítica” no es objetiva y constructiva, se va perdiendo la credibilidad, saludos!", escriben las redes a la respuestas de dichos periodistas.