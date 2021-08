Daniel Craig sería el actor con mayores ingresos por su trabajo en el cine

México. El actor británico Daniel Craig, famoso en todo el mundo principalmente por encarnar a James Bond en la pantalla grande, sería la estrella de cine mejor pagada del mundo debido a las ganancias que ha obtenido en Netflix por las secuelas de Knives Out (Entre Navajas y Secretos).

De acuerdo información que difunde la revista Variety, Craig, quien tiene 53 años de edad, obtuvo la cantidad de 100 millones de dólares, que lo coloca en el primer lugar de la lista seguido por otras estrellas del medio artístico como Dwayne Johnson y Will Smith, quienes lograron 50 y 40 millones de dólares respectivamente.

Entre Navajas y Secretos (2019), donde participan también Ana de Armas, Chris Evans y Jamie Lee Curtis, ha tenido tanto éxito que Netflix decidió invertir 450 millones de dólares para realizar dos secuelas más, de los cuales cien serán para Daniel Craig, se destaca también.

Daniel se ha colocado como uno de los galanes del cine con más fama y que mejor sueldo recibe por filmar, incluso trascendió durante 2018 que recibiría 25 millones de dólares por la quinta entrega de la saga James Bond.

Daniel Craig. Foto de Instagram

El famoso actor es reconocido por sus papeles en películas de acción y aventuras, y según información en su biografía, debutó en el cine con The Power of One (1992) y años más tarde en películas como Lara Croft: Tomb Raider (2001), Road to Perdition (2002), Layer Cake (2004), Múnich (2005), Defiance (2008) o The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

El credo de la violencia y Sin tiempo para morir son las dos más recientes producciónes cinematográficas en las que Crain ha actuado y están por estrenarse.

Leer más: Adriana Fonseca se convierte en un "manjar" frente al mar con su bikini cortito verde

Estos son los primeros 10 puestos de la lista de Variety:

Daniel Craig (dos secuelas de Entre Navajas y Secretos) 100 millones de dólares

Dwayne Johnson (Red One) 50 millones de dólares.

Will Smith (King Richard) 40 millones de dólares.

Denzel Washington (Las pequeñas cosas) 40 millones de dólares.

Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up) 30 millones de dólares.

Mark Wahlberg (Spenser Confidential 30 millones de dólares.

Jennifer Lawrence (Don’t Look Up) 25 millones de dólares.

Julia Roberts (Leave The World Behind) 25 millones dólares.

Sandra Bullock (La ciudad perdida de D) 20 millones de dólares.

Ryan Gosling (El hombre gris) 20 millones de dólares.