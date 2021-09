Daniel Elbittar enfrenta cualquier reto actoral y muestra la dualidad de "César Franco" en La Desalmada

En 20 años de trayectoria artística, el actor y cantante venezolano Daniel Elbittar, ha interpretado distintos personajes con los cuales ha demostrado el por qué es uno de los histriones más reconocidos en Latinoamérica. Algunos de estos han sido "Alirio Agüero del Toro Bello" en "La mujer de Judas", "Diego Rivas Santander" en "Siempre tuya Acapulco", "Emilio Castañeda Paredes" en la telenovela "Sangre de mi tierra" e incluso, interpretó a Chris Pérez en la serie "El secreto de Selena".

"En cada personaje que yo interpreto aprendo algo nuevo, siempre, esto es una carrera que te deja mucho aprendizaje, que suma muchas cosas en tu vida y que te da también el entretenimiento y poder ayudar a los demás, esa es mi finalidad como actor", expresó Daniel Elbittar en una amena charla con Debate.

"Por un proceso de investigación o por cuestiones que me da el proyecto, conoces siempre gente nueva, siempre es un nuevo aprendizaje". Recuerda que en una ocasión interpretó un personaje que estaba ciego, "me tocó compartir con una persona invidente y empiezas a ver la vida desde otro punto de vista".

El actor originario de Caracas, Venezuela forma parte de la telenovela "La Desalmada" (protagonizada por Livia Brito y José Ron) bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro. Este melodrama ha representado para Daniel Elbittar su debut en Televisa y donde tiene la gran oportunidad, de dar vida a un personaje muy distinto a todos los que ha hecho y seguir sumando aprendizajes a su intachable trayectoria.

Se trata de "César Franco", un hombre lleno de rencor y odio tras el cruel asesinato de su hija, lo que posteriormente provocó la muerte de su esposa. Es acusado injustamente y termina en prisión. Al salir de la cárcel va en búsqueda de venganza, sin imaginar que encontrará el amor en "Fernanda" (personaje de la actriz cubana Livia Brito), y a partir de este momento, todo se empieza a complicar.

El personaje es muy diferente, muy distinto a todo lo que yo había hecho, no es un villano, todas las acciones que hace el personaje dentro de la telenovela son de villano, pero al final de cuentas no es un villano.

"Porque todo lo que hace, lo hace justificado, tiene ese lado oscuro que tienen los villanos, pero también tiene ese lado humano, cuando conoce a 'Fernanda', la protagonista, los une ese sentimiento de hacer justicia, porque ella vivió algo muy parecido, le asesinan a su esposo en el primer episodio".

El actor venezolano Daniel Elbittar tiene 42 años de edad. Foto: cortesía Líderes Latinos

Para Daniel Elbittar, como actor, es más que satisfactorio tener esa oportunidad de "un personaje con matices, que tenga ese lado oscuro y ese lado humano, es un privilegio". Describe a "César Franco" como un justiciero. En el primer capítulo entra con todo, haciendo explotar la fábrica de "Octavio Toscano" (Eduardo Santamarina): "es un personaje muy interesante, tiene muy clara su meta, hacer justicia, pero en el camino, se empieza a enamorar de 'Fernanda' y ahí es donde pasa a ser la manzana de la discordia entre 'Rafael' (José Ron) y 'Fernanda'".

"La Desalmada" está batiendo rating; es una de las grandes apuestas de Televisa para este 2021, una versión de la historia colombiana "La dama de Troya". Para Daniel Elbittar una cosa es entrar en un proyecto, en una novela y otra, es tener la suerte de entrar en un proyecto de éxito.

Creo que tener la oportunidad, la bendición de entrar en un proyecto como 'La Desalmada', conformado por un elenco de puras estrellas, una súper producción, en el horario estelar de Televisa, es un privilegio.

"La verdad me siento muy feliz de haber caído en este proyecto y que mi debut en la empresa haya sido con 'La Desalmada'", enfatizó el actor. "Me siento muy contento no solamente por haber entrado, sino por el tipo de personaje que me tocó hacer, también hacer el personaje antagónico de la trama protagónica, ósea, hacer el triángulo (amoroso) con Livia Brito y José Ron, también es un gran privilegio, estoy feliz con los resultados, feliz con la respuesta que ha tenido la gente, con el personaje".

Próximamente Daniel Elbittar lanzará su nuevo material musical, después de tener grandes éxitos como, "¿Qué es el amor?", "Estoy vivo", "Por amor no se ruega" y varios más. Foto: cortesía Líderes Latinos

Aunque se llegó a decir que las telenovelas estaban llegando a su fecha de caducidad, los excelentes niveles de audiencia que ha tenido "La Desalmada", ha demostrado todo lo contrario. Daniel Elbittar dejó muy en claro que el melodrama en México "regresó con muchísimo éxito, la gente tenía una necesidad de ver una buena historia".

Mencionó que la propuesta de "El Güero" Castro "a quien yo considero uno de los genios de las telenovelas", fue muy interesante, ya que el 80 por ciento de la historia está hecha en locación, "en lugares que son de verdad, que la gente lo siente como parte de, en pueblos mágicos, en lugares que le dan esa verdad que necesitan las historias a la hora de ser contadas, 'El Güero' se la jugó, le salió excelente y con esto se está demostrando que la telenovela está regresando con muchísima fuerza, que el público no se fue, estuvo ahí dormido y no le daban lo que ellos querían".

Por otra parte, así como muchos de sus amigos y colegas actores, Daniel Elbittar ha experimentado una manera distinta de grabar sus escenas en estos tiempos de pandemia.

Cada lunes debe hacer pruebas de Covid-19, debe ensayar usando cubrebocas, en ocasiones no escucha al director o a sus compañeros porque tienen máscara y encima un protector, "pero bueno, todos los seres humanos nos adaptamos a las adversidades, nos acostumbramos y lo superamos, ha sido un poco diferente, pero a la hora que dicen '¡acción!', es lo mismo de toda la vida, de uno como actor interpretar un personaje y hacerlo de la mejor manera".

Leer más: "Hasta aquí", Myriam Hernández la nueva mujer empoderada que pisa fuerte y va dejando huella