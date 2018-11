Daniel Habif, un soñador Inquebrantable

Mazatlán.- El actor, cantante y conferencista mazatleco Daniel Habif ofrecerá una función a beneficio para las personas afectadas por las inundaciones en Sinaloa. La conferencia llevará por título Inquebrantable y tendrá lugar en el puerto el 30 de noviembre a las 19:30 horas, en el centro de convenciones.

Daniel Vázquez del Mercado Habif, nacido en Mazatlán el 6 de octubre, regido por el signo Libra, cuenta con una larga carrera. Se inició en el medio del espectáculo a corta edad. Ha participado en comerciales y varias novelas, entre ellas, Nunca te olvidaré, Corazón sin límite, Azul y Contra viento y marea.

En el 2001 incursionó en la etapa de cantante al lanzar el disco Me matas. Fue parte del grupo de funk Weyka.

Ha dedicado parte de su vida al canto, pero ahora encontró una misión más en su camino: la de llevar un mensaje positivo a las personas que asisten a sus conferencias. Recientemente, tuvo una participación en los Premios Latin Grammy 2018. Estuvo invitado por el grupo Maná. Es la primera vez que se presentó declamando una poesía que aborda la música.

¿Cómo llegaste a ser conferencista?

En realidad no es que llegué a ser conferencista. Siempre me dediqué a la industria de la comunicación y del entretenimiento. Tuve un año muy complejo y lleno de dolores y tristeza. Todo quedó plasmado en el video El fracaso no existe, que mi esposa subió a las redes. Lo hice con tal de hacer una catarsis. Siempre había querido transmitir contenido que generara valores, con tal de contrarrestar la oferta de contenido pues no todo es nutritivo lo que se ofrece en internet. Quise dar esa opción.

¿Alternarás la actuación, la música y las conferencias?

Por supuesto que las alterno. Estoy armando de poesía dramatizada con música en vivo. Uno nunca deja de ser actor, ese arte uno lo llena en la piel por dentro en el fondo. Voy a hacer una película.

¿Qué te motiva para ser conferencista?

El amor y el servicio. Lo mío, más que vivir del empuje y el diálogo, quiero generar un impacto en la sociedad a la cual pertenezco y a las nuevas generaciones.

¿Cuál es el principal mensaje que le quieres trasmitir a la juventud?

Es conectar el cuerpo, la mente y el espíritu; saber que somos seres bellísimos, únicos, que se dejen de comparar; entregarles herramientas que les permitan poder surcar los conflictos de la vida. Hoy, el mundo está obsesionado con la velocidad, debemos aprender ir rápido pero sin prisa, y al mismo tiempo ser felices. Hoy se sabe todo, menos estar felices. Hay un mundo lleno de abundancia, pero pensamos que nos hace falta todo. Pensamos que la riqueza es la abundancia. El mensaje es al amor, el perdón, la reconciliación, la oración y el servicio.

¿Cuáles crees que son las claves de la felicidad?

No creo que haya claves únicas para la felicidad. Felicidad es igual a progreso. Habría que definir qué es la felicidad, si es un estado físico o mental, si es un auto nuevo, si es reconocimiento. La felicidad es una decisión muy privada y tiene que ver con tu propósito de vida.

¿Estás realizando libros?

Estoy escribiendo mis dos primeros libros. Uno se llama Inquebrantable. Tengo un año y medio escribiéndolo, y mi primer poemario que sale el año que entra y aún no tiene nombre.

¿A dónde quieres llegar con tu carrera?

Hasta donde Dios decida, pero siempre le pido más a él. Quiero llegar a más lugares donde no he llegado. Quiero estar en el Nobel, en las Naciones Unidas; quiero viajar por el mundo entero reconciliando gobiernos; quiero unificar a la especie humana sin obligarlos a que pensemos igual.

¿Cómo te fue este 2018?

Este año ha sido una aventura. Quiero que el 2019 sea una aventura más grande. Me he convertido en capitán con todas las tormentas que me han sucedido todo el año. No ha sido fácil, le creo todo a Dios. No hay cosas imposibles para las personas que le creen a él. Espero tener mi fundación. Hay muchas cosas, pero los hechos se encargarán de hacer el ruido.