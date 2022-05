Daniel On busca conquistar a la audiencia con su nuevo disco

Originario de Guamúchil, Sinaloa, el cantante Daniel Sánchez mejor conocido artísticamente como Daniel On ha ido descubriendo como pasan los años de que los sueños se pueden hacer realidad cuando uno se lo propone, gracias a ello después de más de 20 años de trayectoria ahora lanza su nuevo disco titulado Daniel On You Know Daniel. “Este disco es algo que ya teníamos, ya tenemos tiempo en la música a y quisimos grabar puros temas claves que fueron éxitos del 2000 hasta ahora como Ramitos de violeta, entre otros, entonces está muy variado el disco, muy bailable y ya lo pueden encontrar en las plataformas digitales”, menciona.

Promoción

Dentro de la nueva producción, el cantante menciona que ahora se encuentra en la promoción del tema Ven ven, el cual promete a su público que los pondrá a bailar, una melodía que se encuentra sonando fuertemente en todas las plataformas de música. “Sí ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, es un tema que le imprimimos mucho cariño, es una canción bailable, es nuestro segundo tema del nuevo álbum y estamos muy contantos por la aceptación de la gente, el video salió muy orgánico, muy original la gente que sale en el video bien contentos, le agradezco a la gente que le haya gustado”, indicó.

Daniel On le apuesta todo a este disco/Cortesía

Ritmos bailables

Esta canción tiene un ritmo muy contagioso y bailable, quien asegura, el artista que le imprimió todo el sabor para bailar en todas las discos, playas y hasta en reuniones con amigos, “claro y ya tenemos cuenta de Tik Tok y en las redes nos pueden etiquetar para ver todos sus bailables con los temas”, finalizó.

Leer más: Dacia Arcaraz orgullosa vende cupcakes para pagar el tratamiento de su hijo con autismo