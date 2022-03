Daniela Aedo de "Carita de ángel" sufrió violencia psicológica; ex pareja le tenía celos por su éxito

La actriz y cantante mexicana Daniela Aedo, protagonista de telenovelas infantiles como "Carita de ángel" y "¡Vivan los niños!", en una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, confesó haber sufrido violencia psicológica de parte de ex parejas sentimentales. En uno de estos casos de maltrato de los que fue víctima, ocurrió por los celos ante su éxito en el ambiente artístico.

"Si he estado en relaciones tóxicas", expresó la también cantante y compositora, de 27 años de edad y originaria de la Ciudad de México. Daniela Aedo expresó ser una buena novia, sin embargo, "me han tocado esos patrones de novios celosos, pero no celosos en el tema de 'vas a andar con uno', sino celosos de tu éxito, porque no te quieren ver florecer y yo no puedo con eso".

Cuando esto ocurrió, decidió terminar esa tóxica relación amorosa que tuvo. En la entrevista para el show de televisión antes mencionado, la actriz reveló que también tuvo una relación donde trataron de manipularla para que hiciera o no ciertas cosas.

También he sido pareja de gente manipuladora que, en términos de chantaje, quieren hacer que hagas algo que a ti no te late.

Como ejemplos de esa situación, externó: "'no, no vayas porque no sé qué', 'no, tú no puedes', 'ay, te aceptaron en esa escuela porque pagaste, ¿no?'...cortamos como a los dos días".

Por otra parte, Daniela Aedo aplaudió que personas como Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, denuncien a las personas que abusaron de ellas.

"Un virus horrible que tiene la industria, era cuestión de tiempo para que reventara y yo admiro muchísimo a las víctimas, hombres y mujeres, que no importa cuanto tiempo pase, se atrevan a hablar, se atrevan a contar la historia, se atrevan a ponerse en la línea del fuego del escrutinio, de la crítica, que uno sale como víctima y todavía lo apedrean, ósea, ¿qué es eso?".

Recordemos que Sasha Sokol, aseguró a través de sus redes sociales, haber sufrido abuso sexual de parte del productor musical Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años de edad.