Daniela Castro busca disculpa pública de tienda que la acusó de robo

Durante una breve entrevista para el programa matutino de espectáculos, Hoy, Daniela Castro reveló que trabaja con sus abogados para que la tienda que la acusó de robo hace algún tiempo realice una disculpa pública.

La actriz mexicana aseguró que vivió una etapa muy difícil cuando todo esto salió a la luz y que aún no se recupera por completo luego de haber sido acusada de robo por una tienda estadounidense.

Pese a que ya no existen cargos en su contra, Castro desea que la tienda que la acusó de hurtar en sus instalaciones realice una disculpa pública por ese señalamiento.

Me voy a recuperar en el momento en que se cierre este ciclo, no al 100, no, te mentiría, no puedo estar al 100, todavía no se aclara, yo lo puedo aclarar, lo pueden aclarar mis abogados, pero yo quiero una aclaración de otro nivel".