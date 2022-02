Daniela Castro se encierra tras contagiarse de COVID-19: "¡Soy omicrona!"

México. Daniela Castro comparte en Instagram que tiene COVID-19 y por eso ya se encerró: ¡Soy omicrona!"; también refiere que no tiene idea de dónde pugo adquirir la enfermedad.

Daniela Castro, protagonista de inolvidables telenovelas como Cadenas de amargura, cuenta que se hizo un test antígeno tras sentir algunos síntomas y reveló el resultado.

La famosa actriz mexicana cuenta que comenzó a sentirse rara tras un viaje a la playa, y aunque en un principio sintió que era un simple resfrío, no se trató de eso.

"Estoy súper gangosa porque creo que me resfríe en la playa, porque me cagué de frío. Y además llevé pura ropa que no servía para nada", relata Daniela en sus historias de Instagram.

"Me duele la garganta, pero para prevenir me voy a hacer un PCR, así deséenme suerte", añade la guapa Daniela, quien tiene 52 años de edad y es originaria de CDMX.

"Soy omicrona. me siento como diferente a los demás", revela en otro video y se despide de sus seguidores, puesto que ya se irá a encerrar y a cuidarse.

Daniela también expresa a sus fans que no tiene idea de dónde pudo contagiarse, hasta por un momento creyó que se habían equivocado en los resultados, puesto que se negaba a aceptar que el resultado había salido positivo.

La última actuación que Daniela Castro tuvo fue durante 2018 en la telenovela Me declaro culpable, donde compartió con actores como Juan Soler, Mayrín Villanueva y el fallecido Enrique Rocha.

El pasado 7 de febrero comenzó en el canal TLNovelas la retransmisión de Cañaveral de pasiones, telenovela que produjeron para Televisa en 1996 la fallecida Christian Bach y Humberto Zurita, donde también Daniela participa al lado de otros actores como Angélica Aragón, Juan Soler y Francisco Gatorno.