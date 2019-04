Daniela Luján emocionada por el regreso de Martín Ricca

Hace unas semanas Martín Rica dio a conocer en redes sociales que regresaría al mundo del espectáculo luego de estar ausente durante varios años por lo que su colega Daniela Luján se mostró muy emocionada.

"Cuando él estuvo aquí yo no estaba porque estaba de vacaciones así que no lo pude ver pero me da mucho gusto que haya venido y que mucha gente vino de muchos lugares para verlo...", reveló.

Por si fuera poco la protagonista de telenovelas infantiles dejó en claro que Martín es una persona muy talentosa por lo que no duda que su regreso a México este lleno de éxitos.

Martín es un chavo muy talentoso y que se ganó el corazón de muchas personas y creo que va a regresar como a mediados de año espero que ahora si lo pueda ver, expresó.

Cabe mencionar que Daniela Luján y Martín Rica, compartieron créditos en telenovelas como El Diario de Daniela y Cómplices al Rescate entre otras.