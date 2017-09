Esto opinó Daniela Luján de Belinda y Eiza Gonzalez

Las actrices Daniela Luján, Belinda y Eiza Gonzáles marcaron a toda una generación con sus telenovelas, en las que cautivaron a miles desde que eran unas niñas, aunque la carrera de estas tres chicas es totalmente diferente.

Daniela Luján dio su opinión acerca de cómo se han movido en el medio sus colegas Eiza y Belinda y cómo es que han llegado a Hollywood aunque definitivamente estas dos chicas han tenido más escándalos que Luján.

Bye rojo! #gracias

"Brillan y son grandes estrellas, a lo mejor ese era el objetivo y a lo mejor lo han sabido un poco equilibrar, no sé si alguna vez se les ha salido de las manos, no somos tan cercanas para hablar de eso, pero a lo mejor era su estrategia, no sabemos, a lo mejor las dos partes la han manejado bien".

A diferencia de sus colegas Daniela Luján se ha mantenido al margen de los problemas para solo estar dedicada a su carrera como actriz en el medio de la farándula, aunque no goza de la misma fama.

Con @tzaitelsantini hablando de @zaratustramx en el programa de #RicardoRoxha_mx

"Yo creo que también depende mucho de qué objetivo tienes en tu carrera no sé, estoy inventando, si quieres ser famosa a toda costa, no sé, te inventas un cualquier y te vuelves famoso, pero mi objetivo en la vida es tener una carrera sólida y tener credibilidad como actriz. yo me manejo muy honesta, entiendo que soy una figura pública, pero yo cuento, lo que yo quiero contar".

La pequeña Audrey II

La actriz estrenara este sábado nueve de septiembre el musical "La tiendita de los horrores"

BELINDA Y SUS ESCÁNDALOS

La cantante Belinda mantiene una relación sentimental con el ilusionista Criss Angel la también actriz ha estado en el ojo del huracán en donde ha sido fuertemente criticada tanto los medios de comunicación como sus mismos seguidores donde ven a una chica confusamente enamorada y que no tiene los pies sobre la tierra.

En el mes de agosto pasado se filtró una conversación de la cantante con su mejor amiga Giovanna Paniagua en dicha charla, supuestamente la cantante confesaba que sí terminó con el mago estadounidense.

Me enorgullece usar moda mexicana y en Mercado Libre encontré mis piezas favoritas.

“PUES SÍ, YA NO ANDAMOS, DESPUÉS DE QUE PASÓ QUE NO QUISO FORMALIZAR POR… PUES MEJOR SÍ”.

“Aparte de que se revolcaba con sus bailarinas del show”, presuntamente comenta Belinda en dicha conversación. Esto plática la Belinda después de regresar de Las Vegas, donde estuvo al lado de su novio, pero también trabajando, en el desierto de Nevada en donde filmó su videoclip con Steve Aoki.

Fue así que, ya instalada en su casa en la Ciudad de México, le escribió diversos mensajes por WhatsApp a su mejor amiga.

#Báilalo

La cantante también le reveló que su familia no está muy de acuerdo con su relación. “Con mi mamá siempre es lo mismo, necia por lo mismo: hostias, que deja a ese tío”.

EIZA GONZALEZ

La actriz no se queda atrás con sus escándalos muestra de ello cuando ignoro al periodista y conductor de televisión Jorge Zarza tras pedirle una fotografía a la actriz ella al parecer se negó, aunque tiempo después le pidió una disculpa afirmando que no se percató de su presencia.

Behold... The witch cackle

En las imágenes se ve a una Eiza carrereada, a punto de subirse a la camioneta que la espera. Se puede ver también que no miró a los ojos a Zarza, quizá por eso pueda entenderse que no se percató de que era él. De haber sucedido lo contrario, quizá sí se hubiese detenido a fotografiarse a su lado, como se lo pedía.

