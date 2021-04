Daniela Luján muestra su bello rostro sin maquillaje: "eres tan bonita", le dicen sus fans

Daniela Luján demostró con una reciente fotografía que compartió en su feed de Instagram, que la verdadera belleza de la mujer es al natural. La actriz mexicana quien formó parte de la exitosa serie de televisión "Una familia de diez", mostró su rostro sin una gota de maquillaje, conquistando con su belleza natural a sus miles de seguidores.

"A veces", expresó Daniela Luján quien en los inicios de su carrera artística protagonizó telenovelas infantiles como "Luz Clarita", "El diario de Daniela" y "Cómplices al rescate".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La también cantante de 33 años de edad y originaria de la Ciudad de México, no solo conquistó a sus seguidores al enseñar su rostro al natural, sino también con sus hermosos ojos.

Leer más: Michael Lohan, papá de Lindsay Lohan, detenido por lucrar con personas con adicción

"Que hermosa, me muero", "eres tan bonita", "hermosa", "eres tan preciosa", "simplemente perfecta", "belleza natural", "ojazos hermosos", "que sean más veces que pocas, en las que te veas radiante", "Eres hermosa Dani, yo te conocí en persona y eres bonita y hermosa ❤️" y muchos más, son los comentarios halagadores que recibió Daniela Luján de parte de sus seguidores.

Leer más: Rocío Sánchez Azuara presume en bikini el cuerpazo que tiene a sus 57 años y provoca ola de halagos

Por otra parte, Daniela Luján aseguró que ya no está interesada en volver a cantar, salvo que sea como parte de un papel en algún proyecto en especial. "Ay no, ya no, o sea, si es un personaje que canta, sí, pero yo como solista, ya nunca", comentó en una entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Asimismo mostró su decepción de la música: "como solista, ya nunca"; Daniela Luján intentó el éxito en un tiempo en ese terreno, pero no lo logró, y hoy ya no le interesa volver a intentarlo.