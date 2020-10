Daniela Luján muestra su decepción de la música: "Como solista, ya nunca."

México. Daniela Luján, quien se hizo famosa cuando niña al protagonizar la telenovelas Luz Clarita y El diario de Daniela, muestra su decepción de la música: "Como solista, ya nunca", asegura. Daniela intentó el éxito en un tiempo en ese terreno, pero no lo logró, y hoy ya no le interesa volver a intentarlo.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Daniela Luján, originaria de Ciudad de México (1988), afirmó que ya no está interesada en volver a cantar, salvo que sea como parte de un papel en algún proyecto en especial. "Ay no, ya no, o sea, si es un personaje que canta, sí, pero yo como solista, ya nunca”.