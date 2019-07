Daniela Luján y Martín Ricca se reencuentran tras 16 años

Daniela Luján trajo de regreso la época de los noventa pues se reencontró con su compañero de telenovelas infantiles, Martín Ricca, quien esta de regreso a México para promocionar algunos proyectos.

Una selfie fue la encargada de traer recuerdos muy emotivos para el público pues como todos saben eran una de las parejas más populares en la televisión mexicana ya que protagonizaron historias infantiles muy importantes.

"Paren todo! Este es un mejor #Tbt por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento! Tan como lo recuerdo... No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón, con él compartí gran parte de mi infancia y mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos! Qué bueno verte @martinricca1...", escribió Daniela Luján en su Instagram.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 39 mil likes y cientos de comentarios sobre el encuentro que tuvieron ambos jóvenes en Monterrey, donde no cabe duda que recordaron momentos importantes.

"Eres la única que se puede tomar fotos con mi novio por siempre y no me puedo encelar", "Gracias por darnos algo genial que ver en la televisión después de la escuela", "Es bien hermoso verlos juntos, me traen recuerdos de mi infancia. Yo crecí con ustedes", le escribieron sus fans.

Recordemos que la telenovela que los colocó en los cuernos de la luna fue El diario de Daniela y Cómplices al rescate, donde causaron gran furor por sus participaciones pues se convirtieron en todos unos ídolos.

Actualmente ambos famosos decidieron realizar carreras diferentes pues Daniela siguió con su carrera como actriz mientras que Martín volvió a lanzarse al mundo del espectáculo tras años de ausencia pues trajo a México su nuevo material discográfico el cual ha sido bien recibido por el público.

Cabe mencionar que Martín siempre se ha expresado bien tanto de Daniela como Belinda pues nunca quiso crear controversia entre ambas pues como todos saben ambas famosas eran pareja sentimental del actor en los melodramas.