Daniela Magún de Kabah anuncia su divorcio

Vaya sorpresa se llevó el mundo del espectáculo al enterarse que la cantante Daniela Magún se divorciaría del padre de sus hijos esto lo dio a conocer a través de las redes sociales para que no comenzaran a surgir malas especulaciones.

"Después de 13 años de matrimonio y dos hijos que son nuestra mayor bendición, me entristece que nuestra relación esta pasando por un momento delicado y difícil, ambos por mutuo acuerdo y sin terceros. Estamos decidiendo tomar caminos por le momento, no era un tema que quería hacer público ni en este momento ni en un futuro próximo, pero por cuestiones mediáticas me veo obligada a hacerlo...", escribió Daniela.

"Tanto Jack y yo, les solicitamos de la manera más cordial a los medios el mayor respeto sobre todo por nuestros hijos, estamos agradecidos de contar en estos momentos con el amor y respaldo de nuestros amigos y familias y también por el mayor respeto y cariño que existe entre nosotros, manifestó.

Tras el mensaje familiares y colegas del espectáculo se solidarizaron con la también conductora para brindarle su apoyo pues Daniela es muy querida en el medio además de ser una mujer alejada de los escándalos, aunque muchos creyeron que está seria la excepción Daniela trató de que no lo fuera.

"Mana eres una reina y las personas que tenemos la fortuna de conocerte y amarte sabemos que eres una gran mamá una mujer completa en todos los sentidos eres enorme! Todo a su tiempo", "Te quiero Danita animo linda", le escribieron a la famosa.

Recordemos que Daniela es parte del programa Netas Divinas en su nueva temporada y se ha ganado el cariño de sus fans pues la Kabah a dado sus mejores consejos en la emisión donde deja en claro que es una mujer entregada en lo que hace.

Por si fuera poco Daniela además de aparecer en televisión también es parte de la gira 90's pop tour, donde comparte créditos con Magneto, Mercurio, Fey, Ov7, The Sacados y Calo, llevando un show impresionante con su música de esa época.

