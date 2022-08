Daniela Navarro le dice de todo a Ivonne Montero al ver que llegó a la final de La Casa de Los Famosos

Daniela Navarro de 38 años, causó revuelo total una vez más, esto después de haber salido de La Casa de Los Famosos, ya que estuvo en el foro y les mandó un mensaje a cada uno de sus compañeros, pero fue contra Ivonne Montero, con quien demostró toda su furia, pues es bien sabido que no se llevaban bien.

Y es que para Daniela Navarro, su ahora ex compañera Ivonne Montero, no debe llegar a la final de La Casa de Los Famosos, pues la considera una mujer falsa, en todos los aspectos, ya que considera que su manera de jugar ha sido muy desleal, es por eso que se le dijo en su cara comenzando otra pelea.

"Para mí por supuesto no te mereces ser ganadora y no tengo muchas cosas más que decirte, porque todo lo que tú dices y sale de tu boca siempre es mentira y veneno, entonces me da realmente igual", dice Daniela Navarro quien siempre demostró tener un carácter fuerte.

"Que se puede esperar de unas perdedoras como Daniela y Laura jajajaja Laura, la última eliminada y se creía ganadora y Daniela no puedo llegar al último día en la casa", "Cada quien da lo que tiene en su corazón, y a todos nos queda claro lo que hay en el corazón de Daniela, ella desde el principio se mostró como un veneno puro y envenenó a muchos dentro la casa, hoy por hoy entendí porque se relacionó con Nacho porque se merecen uno al otro", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que estas estrellas se molestaron y empezó la polémica sobre ellas, fue porque Daniela Navarro comenzó un romance con Eduardo Rodríguez en el reality show, por lo que también hubo en el pasado algo entre Ivonne Montero, además del actor, por lo que ambas mujeres tuvieron algunos roces.

Cabe mencionar que Ivonne Montero se ha convertido en una de las mujeres más apoyadas de la casa por el público, pues desean que se lleve el primer lugar por la perseverancia que demostró ante todo el juego.