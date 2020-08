Daniela Romo delata como era el físico de Aracely Arámbula antes de tener tremendo cuerpazo

Daniela Romo de 60 años compartió en sus redes sociales como era el cuerpo de su amiga y colega Aracely Arámbula de 45 años, quien hoy en día es considerada una de las mujeres más bellas de la televisión, ya que tiene tremendo cuerpazo, pero antes de esas curvas la Chule como le dicen de cariño a la famosa, tenía una figura muy delgada, además de un look bastante diferente al que conocemos hoy en día.

Fue en la telenovela Las Vías del Amor, en 2002 donde Daniela Romo y Aracely Arámbula trabajaron juntas, bajo la producción de Emilio Larrosa, donde Aracely Arámbula era la protagonista del drama junto a Jorge Salinas y Gabriel Soto, por lo que se.convirtieron en un éxito total, pero lo mejor de todo era la belleza de la guapa Aracely Arámbula, quien en ese momento estaba en lo más alto de su carrera, aunque en ese entonces su físico dejaba mucho que desear para algunos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En la foto que presumió Daniela Romo en su cuenta de Instagram se puede ver a Aracely Arámbula con su cabellera roja, además de portar un outfit blanco parecido con el que salía en el intro de la telenovela mientras que su figura era mucho más delgada, pues no tenía el cuerpazo con que la hemos visto actualmente, además pues como los buenos vinos la también cantante hoy se ve mucho mejor que hace 20 años.

Aracely Arámbula en Las Vías del Amor/Instagram

Para los que no saben hoy en día Aracely Arámbula tiene unas curvas muy atrevidas, prueba de ello son las innumerables fotos en bikini donde se le ve mostrando un abdomen bien marcado, unas piernas de ensueño, además de un aumento de pechos muy notorios los cuales presume de todas las maneras posibles ya sea en eventos importantes, además de trajes de baño y para finalizar su cabello rubio la vuelve una mujer sumamente irresistible, por lo que la Chule de hoy no se parece en nada a lo que veíamos cuando era parte de Televisa.

Así se ve hoy en día Aracely Arámbula/Instagram



"Muy buena foto!!! Esa fue una gran producción", "Maravillosa telenovela y Tu Personaje Maravilloso", "Como olvidarla. Definitivamente la mejor telenovela de Emilio Larrosa. Ojalá y la saquen a la venta completita en Blu Ray", "¿Esa es Melina trump de blanco?", "Que belleza de actores @danielaromoweb", "Hermosa foto muy bonita Gracias me fascina es preciosa", "Hermosa novela, Dani suprema y el tema de Las Heridas un himno", escribieron en la foto los internautas alcanzando más de diez mil likes.

Actualmente Aracely Arámbula trabaja en Estados Unidos, donde ha realizado varias telenovelas con gran éxito algunas de ellas han sido La Doña y La Patrona donde se ganó el corazón del público por sus personajes de mujer empoderada, por lo que se ha convertido en todo un icono de feminidad, por si fuera poco la actriz no ha perdido los pies del suelo, pues cada que viene a México se sigue mostrando como una mujer humilde que recuerda dónde fueron sus inicios y es que Televisa le dio la oportunidad de brillar desde muy joven alguna de los proyectos que realizó con un éxito internacional fue Soñadoras.

Aracely Arámbula ha cambiado mucho/Instagram



Otra de las cosas por las que Aracely Arámbula ha sido conocida fue por haber sido pareja de Luis Miguel, con quien procreó todos hijos y aunque muy pocas veces ha hablado de Luis Miguel cuando la prensa la entrevista, siempre ha dejado entre ver que la relación con El Sol no es nada buena, ya que la Chule ha dicho en algunas ocasiones que el cantante no ve a sus hijos, algo que molestó a los fans de la actriz quienes tacharon a Luis Miguel de ser un mal padre.



Para los que no saben Aracely Arámbula acercó a Luis Miguel con su hija Michelle Salas con quien tampoco tenía mucha relación, pero cuando la actriz formaba parte de la vida del Sol, se encargó de que ambos formaran una relación la cual se dice logró con gran éxito, dejando en claro que la guapa mujer quería lo mejor para el padre de sus hijos.



Algo que muchos de los fans de Luis Miguel pidieron en el pasado fue que Aracely Arámbula apareciera en la segunda temporada de Luis Miguel, pero al parecer ella no estaba interesada, incluso algunos pensaron que Belinda la podría encarnar en el exitoso proyecto de Netflix, pero las cosas no salieron como los fans esperaban, pues Aracely Arámbula no quiere relación alguna con Luis Miguel.

Mientras tanto Aracely Arámbula de 45 años está muy feliz en el terreno amoroso, ya que en una entrevista concedida en un aeropuerto, confesó que está muy enamorada de su novio, quien no tiene nada que ver en el mundo del espectáculo, por lo que la guapa mujer está muy feliz de mantener ese aspecto de su vida en privado.

Te puede interesar

Laura Zapata vuelve a ser rubia al estilo de Aracely Arámbula

Aracely Arámbula y su lujosa piscina con cascada en su casa en Acapulco