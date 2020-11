Daniela Romo le canta Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Daniela Romo de 61 años de edad está muy feliz en estos momentos, pues la artista se fue a cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, pues como todos saben los artistas siempre acuden a cantarle a la Basílica de Guadalupe, por lo que este año la interprete de Yo No Te Pido La Luna, será la encargada de hacer ese detalle.

Fue en sus historias de Instagram, donde Daniela Romo subió un video donde aparece llegando a la Basílica de Guadalupe a bordo de una camioneta, pero no quiso atender a la prensa, pues la artista no llevaba cubreboca para atender a los medios, por lo que les mandó un beso, ya que siempre ha estado agradecida con los medios por todo el apoyo que le dan.

Aunque no pudo ofrecer unas palabras sus fans entendieron la situación que estamos viviendo por la pandemia, por lo que mandaron sus mejores vibras a Daniela Romo para que todo saliera bien y es que la también actriz siempre ha estado agradecida con la Virgen de Guadalupe, pues siempre se apoyó en ella para enfrentar el cáncer de mama con el que luchó durante siete meses.

"La más trabajadora de todas! De aquí para allá y con la mejor energía! siempre poniendo el ejemplo y el corazón!", "Que Dios te proteja siempre mi amada Daniela", "Ya te quiero escuchar cuando trasmiten el 12 de diciembre en las estrellas sin duda tienes la mejor voz de todo México bien poquitas como tu con ese vocerrón te amo @danielaromoweb", "Daniela eres bella por dentro y por fuera!!! Te vi de cerca tras bambalinas en ovación 105 Chicago junto a Mijares hace muchos años", le escriben a Daniela Romo.

Otra de las cosas por las que Daniela Romo es admirada es por tener una voz de ensueño, ya que siempre ha demostrado su talento arriba de los escenarios y que no ocupa de playback para cantar en vivo, pues ella es una artista en toda la extensión de la palabra de acuerdo con sus seguidores en Instagram, quienes han seguido su carrera desde muy abajo.

No es una mala expresión, pero uno va mamando del talento de otros que hacen todo por que uno salga bien, porque un programa salga bien y además soy de la época en que, y además todo es perfeccionismo y antes venían con el robocot ahí se tiraban al piso, dijo Daniela Romo cuando recordó su trayectoria en el programa Hoy.

Daniela Romo también es admirada por ser una mujer muy noble y transparente, ya que siempre ha demostrado eso en la televisión, pues nunca le ha gustado ser falsa con sus fans, por lo que le gusta ser de esas artistas que no le ocultan nada a nadie, es por eso que siempre sigue triunfando.

Su larga cabellera

Todos los artistas tienen algo que los representan unos poseen ropa exclusiva para ser identificados, otros cambian de look a cada momento, pero Daniela Romo sin duda alguna tiene una larga cabellera la cual se ha convertido en su marcar desde hace tiempo, por lo que cualquiera identifica a la artista por su cabello.

Cabe mencionar que el proyecto más reciente de Daniela Romo es en la telenovela Vencer el Desamor, donde interpreta a Bárbara Albarrán, personales que le ha gustado al publico por su carácter y es que siempre hace papeles con un porte brillante.

La artista también es considerada una mujer que no se mete en ningún escándalo, pues no se ha sabido de algún problema que tenga con un artista dejando en claro que los problemas no son para ella.