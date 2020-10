Daniela Romo paraba el tráfico con su belleza en su juventud y aquí tenemos la prueba

Daniela Romo tiene un impecable, respetable y extraordinaria trayectoria artística; en sus redes sociales comparte fotografías y videos de los proyectos que lleva a cabo. Asimismo publica mensajes como este para todos sus fans: "apreciar la vida, valorar pequeños instantes albergados de emociones, miradas, encuentros, retos, presencias, saber aprovechar cada momento como si fuera el más bello y significativo. Honrar la vida, de tantas maneras, a través de un sinnúmero de instantes, erguir, transcurrir, vivir. Gracias, los quieros".

Hoy en día a sus 61 años de edad, Daniela Romo es una hermosa dama en toda la extensión de la palabra. En su cuenta de Instagram también comparte fotografías de sus inicios en el mundo del espectáculo y de su época de juventud, demostrando que en verdad paraba el tráfico con tanta belleza que siempre ha poseído.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A manera de recuerdo, en su feed de Instagram Daniela Romo publicó una fotografía de la sesión para su álbum "Quiero amanecer con alguien", el cual fue lanzado en 1989. En dicha foto podemos ver a la cantante y actriz mexicana con una pose sencilla y sensual a la vez, sentada sobre unas rocas en la playa, luciendo un atuendo blanco, dejando caer su característica larga cabellera. En su post escribió una frase de aquella exitosa canción en su disco:

Me busco entre las líneas y aparezco en cada sílaba, pronunciándome siempre por el amor.

Daniela Romo bella desde siempre. Foto: Instagram @danielaromoweb

"Divina", "amore mio", "hermosa", "está bellísima, encantadora, deslumbrante", "siempre muy hermosa", "me encanta esa foto, te ves espectacular, siempre lo has estado te amo hermosa, cuídate", "¿por qué estás tan preciosa?", "tan bella y natural como siempre", "lindo recuerdo, eres tremenda mujer que mereces todo lo bueno del mundo, busca siempre entre líneas, en ellas te dirán que el amor siempre estará en tu vida de una u otra forma, la vida es como un espejo, si la mitas sonriendo, te sonríe", son algunos de los comentarios que recibió la cantante Daniela Romo en su publicación.

Daniela Romo consolada por sus fans

Daniela Romo ha cosechado el amor y el apoyo incondicional de su público, quienes la han acompañados en las buenas y en las malas. A fines de septiembre pasado falleció Doña Teresa Corona, mamá de la cantante. A través de redes sociales recibió muchos mensajes de consuelos de sus fans. Asimismo la también actriz publicó un mensaje a la memoria de su progenitora.

Mamita: Sólo por ti viví, gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo, honraré tu vida que es la mía, yo en ti siempre tú siempre en mí. Gracias, gracias gracias madre mía, mujer divina.

"Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí, qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre, te amo con todo lo que soy, te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir, gracias a todos por tanto abrazo y cobijo", expresó Daniela Romo en sus redes sociales.

Foto: Instagram @danielaromoweb

Teresa Presmanes Corona, mejor conocida como Daniela Romo, nacida en la Ciudad de México un 27 de agosto de 1959, inició con apenas 11 años de edad cuando ingresó al grupo mexicano de los Hermanos Zavala, donde debutó con la obra "Contigo pan y cebolla". Cuenta con veinte discos, lanzados entre 1979 y 2018, además, ha participado en nueve bandas sonoras de diferentes proyectos y decenas de participaciones en telenovelas y programas, sin dejar de lado su paso por el cine y el teatro.