Daniela Romo se despide de su madre con un bello mensaje

Daniela Romo de 61 años de edad, se despidió de su madre Doña Teresa Corona, con quien tenía una maravillosa relación, desafortunadamente la señora falleció, por lo que la actriz aprovechó por un momento las redes sociales para lanzar un emotivo mensaje a la mujer que la apoyó en toda su carrera artística.

Fueron dos fotos muy tiernas las que compartió Daniela Romo en su cuenta de Instagram, donde se le ve a ella cuando era muy pequeña y tomando la mano de su madre, quien aparece muy feliz junto a su hija, pero el mensaje lleno de amor que mandó Daniela Romo, fue lo que causó miles de reacciones en redes sociales.

Mamita Sólo por ti viví Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras Honraré tu amor y tu ejemplo Honraré tu vida que es la mía Yo en ti siempre Tú siempre en mí Gracias Gracias Gracias Madre mía Mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre‼️ Te AMO con todo lo que soy Te llevo siempre en mí Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande De tu mano siempre he de seguir GRACIAS A TODOS POR TANTO ABRAZO Y COBIJO DANIELA ROMO, escribió Daniela Romo en Instagram.