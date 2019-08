Daniela Servellón festeja con baile sensual que verá a J Balvin

Daniela Servellón, "la chica del clima hondureña", festeja con un baile sensual que publica en su cuenta de Instagram que verá muy pronto a J Balvin, a quien seguramente admira. La joven comunicadora es una celebridad en Honduras.

Con altura, solo porque ya viene @jbalvin", escribe Daniela Servellón, "la chica del clima hondureña" en el título del video en el que se aprecia bailando sensualmente y en ropa deportiva, que le va muy bien a su torneado cuerpo.

Muy linda bb", "Qué bonito lo mueves bebé", "Justo buscaba instructora de baile particular", "Los pasatiempos a tu lado serian geniales", entre otros piropos, le escriben fanáticos a Daniela.

"La chica del clima hondureña" se ha hecho muy famosa en Instagram, luego de publicar imágenes suyas en ropa casual, deportiva y trajes de baño, y más cuando cuelga videos en los que se mira bailando.

En otro video recientemente colgado en Instagram, Daniela dejó ver que es muy hermosa y sexy y sus admiradores se lo hicieron saber a través de varios mensajes.

A Daniela le encanta el periodismo, la fotografía, el arte en todas sus manifestaciones y también bailar.

Sacando lo latina, una de las cosas que más me gusta hacer es bailar. #latina#dance#goodvibes", escribió la joven en el título de su video.

Y sus fans en Instagram se manifiestan encantados luego de ver cómo Daniela baila y mueve su cuerpecito.

Demasiado mami. Posdata: nos urge un ¡cheque pue! Ya", "Le haré el favor a esos chicos que no se animan a preguntar , ¿estás soltera?", "Me encanta que no eres vulgar y eres muy hermosa", escriben sus fanáticos.