Daniela afirma que su padre Héctor Parra es inocente y su hermana miente

México.- Meses han pasado desde que se dio a conocer que Héctor Parra supuestamente abusó sexualmente de su hija Alexa, fruto de su amor con la actriz Ginny Hoffman, sin embargo, el actor fue detenido y está actualmente en el Reclusorio Oriente enfrentando los cargos en su contra.

Se informó que el actor mexicano fue detenido por agentes mientras lavaba su automóvil afuera de su casa ubicada en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, desatando una ola de comentarios en su contra, sin embargo, su hija mayor salió a defenderlo.

Daniela Parra, la hija mayor del actor, fruto de su primer matrimonio, decidió hacer presencia en su cuenta de Instagram para defender a su pare y denunciar que había sido detenido arbitrariamente. En un comunicado, la joven explicó que las cinco personas que lo detuvieron aseguraron ser agentes de policía, sin embargo, no portaban uniforme a la hora de la detención.

Relató en un comunicado que llegaron al domicilio de su padre, alrededor de las 12 de mediodía, sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca. Asimismo, estalló contra su media hermana, Alexa Parra, explicando que no le parecía justo la que sucedió.

Daniela desacreditó la acusación de su hermana Alexa, señalando que durante los últimos meses no se había procedido legalmente, por lo que ahora le es injusto el arresto de su padre, esto por un delito que no cometió. Cabe mencionar que Alexa Parra denunció a su padre por abuso sexual en agosto del 2020, momento en el que dijo que procedería legalmente.

"Mi papá siempre estuvo al pendiente de cualquier situación jurídica que pudieran ejercer en su contra, de hecho, había solicitado un amparo que no procedió porque no había nada en su contra", compartió en Instagram. Por esto, Daniela cree que hubo tráfico de influencias y haciendo también un llamado a Sergio Mayer de no involucrarse en el asunto.

Daniela Parra le es fiel a su forma de pensar y asegura que su hermana Alexa está siendo manipulada por su madre Ginny Hoffman y que su padre es inocente. Finalmente, Héctor Parra recibió el apoyo de su hija, enviando un mensaje a sus familiares y amigos; "Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido, sabemos que es inocente".

