Daniella Álvarez protagoniza su primera portada de revista tras la amputación de su pierna

Colombia.- La modelo Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, sirvió como ejemplo para muchas mujeres en el mundo armándose de fortaleza y valentía para protagonizar su primera portada de revista después de la amputación de su pierna izquierda. Fue para la revista colombiana "Aló", en donde habló sobre el difícil proceso de su cirugía, física y mentalmente.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la modelo y presentadora de televisión compartió la fotografía en la que posa muy sonriente sentada en la silla alta. La publicación señala que la joven les cuenta "su historia de resiliencia y superación".

Wow!! @alodigital que sorpresa tan linda esta portada! Lo más lindo es que, aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante. Aquí, abrí mi corazón para contarles más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia. Gracias por este homenaje que me hacen y permitir compartir con todos LA NUEVA VERSIÓN DE MI", compartió la actriz en la publicación.