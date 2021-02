Daniella Chávez como la diosa del amor con atuendo rojo alborota a fans

Daniella Chávez de 35 años de edad se la pasó de maravilla el Día de San Valentín, pues le regalaron un enorme arreglo de flores con el cual se tomó una foto, pero la mujer originaria de Chile, se quiso tomar la instantanea con ropa de encaje en color rojo con la cual se le miraba tremendo cuerpazo, además de una cara muy linda, ya que usó un maquillaje muy elegante.

Más de 135 mil likes recibió Daniella Chávez en la foto donde aparece posando con la ropa de encaje en color rojo, con la cual hizo contraste su cabellera rubia, pues la también conductora es fan de ese look con el cual le dijeron que parece una verdadera reina, anque muchos no saber si la artista tiene novio o no, sus fans aprovecharon el momento para decirle que es una mujer demasiado hermosa.

"Feliz día del amor y la amistad", "Feliz Día de la Amistad y del Amor. Querida", "Gracias mi amor feliz día de San Valentín", "Ya te llegaron mis flores al rato llego con chocolates bombones y vino", "Hermosa...te mereces todas las flores del mundo", "Te Amo muñeca exquisita linda un besito deliciosa Beby", fueron algunos de los comentarios que recibió Daniella Chávez en la foto.

Aunque Daniella Chávez etiquetó en su foto a un hombre con el cual aparece en el Instagram de él con la modelo abrazado, a muchos no les importó, pues mientras la chilena siga compartiendo fotos y video en su only fans, ellos son felices, pues les encanta admirar la belleza que se carga la guapa mujer quien tiene un físico divino.

Para quienes no lo sabe, Daniella Chávez ha trabajado demasiado tanto en Chile como en México, pero en este último no le fue tan bien, pues confesó que tuvo problemas en el pasado cuando robaron su número de teléfono para hacerse pasar por ella, algo que la preocupó, por lo cual decidió encarar a la persona que estaba tomando su lugar, pero no le fue nada bien a Daniella Chávez, ya que la amenazaron.

Recibí unos mensajes de amenaza, me robaron mi número de teléfono, no sé como le hicieron fueron a una compañía, dieron el número y me lo robaron como que hackearon el número, no sé como fue, pero yo me meto a mi whatsApp y no existía dijo Daniella Chávez en una entrevista muy preocupada, pues nunca le había sucedido algo así, por lo que causó tremendo impacto para ella.

Y es que Daniella Chávez para quienes no lo saben es madre, por lo que tuvo mucho miedo de que le pasara algo a su hija, por lo cual prefirió dejar México para regresarse a Chile, pues en una ocasión unos sujetos la siguieron, por lo que ella decidió irse a su país natal para realizar otros proyectos, pero demostró su tristeza al dejar la Ciudad de México.

Hoy en día Daniella Chávez tiene gran éxito en las redes sociales como influencer, además de tener su página de only fans, pero eso no es todo, pues se fue a vivir a la ciudad de Miami donde ha realizado algunas sesiones de fotos demasiado seductoras con las cuales acapara la mirada de todo, debido al tremendo cuerpazo que se carga la chilena.

Daniella Chávez con ropa de encaje emocionó a millones/Instagram

Otra de las cosas por las que Daniella Chavez es ovacionada, ha sido por la manera tan elegante que tiene para vestirse, desde vestidos de piso, hasta algunos shorts muy coquetos la rubia casi siempre pone a temblar a todo mundo por lo irresistible que se ve, aunque muchos desearían una cita con la chilena, ella siempre los deja con las ganas.

